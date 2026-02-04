Caso ProCultura: juez rechaza prisión preventiva y deja a imputados solo con arraigo

Un revés clave sufrió la Fiscalía en el caso ProCultura. Tras cuatro días de audiencia, el juez Patricio Álvarez rechazó la prisión preventiva contra Alberto Larraín y otros cuatro imputados, estimando que el Ministerio Público no acreditó delitos ni un concierto para defraudar al Fisco. El tribunal valoró la colaboración de los acusados y descartó riesgo de reiteración. Las defensas calificaron la resolución como contundente, mientras la Fiscalía insistió en que hubo una asignación discrecional y arbitraria de más de $1.600 millones del GORE Metropolitano.

Boric responde a Squella y defiende candidatura de Bachelet a la ONU

El Presidente Gabriel Boric salió al paso de las críticas del Partido Republicano y defendió la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Calificó de “pequeñez y frivolidad” los cuestionamientos y destacó que se trata de una postulación inédita, con respaldo de México y Brasil. Para La Moneda, es una apuesta de política exterior que enorgullece al país, mientras la oposición insiste en que la candidatura “nace muerta” y tensiona el cierre del gobierno.

Suprema confirma absolución de Fuente-Alba por lavado de activos

La Corte Suprema cerró definitivamente la arista penal por lavado de activos contra el excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa. Por cuatro votos contra uno, el máximo tribunal confirmó la absolución, señalando que no se logró probar el ocultamiento o disimulación de dineros exigido por el tipo penal. Si bien se acreditó el delito base de malversación, la prueba fue insuficiente para condenar por lavado. El fallo deja a salvo las investigaciones en la jurisdicción militar.

Montes y Poduje chocan por cifras de reconstrucción tras megaincendios

El ministro Carlos Montes y su sucesor Iván Poduje sostuvieron su primera reunión de traspaso, marcada por discrepancias. Mientras el Minvu cifra en 45% el avance de la reconstrucción, Poduje asegura que el progreso real no supera el 10%. El futuro ministro anunció que no habrá viviendas “inhábiles”, criticó el rol de lo que llamó “fanáticos ambientales” y advirtió que irá a tribunales si proyectos siguen paralizados. Pese a las diferencias, ambos destacaron el tono cordial del encuentro.

EE.UU. pone fin a cierre parcial del gobierno tras pulseo migratorio

Estados Unidos cerró un capítulo de cuatro días de parálisis presupuestaria luego de que el Congreso aprobara un paquete de financiamiento impulsado por la Casa Blanca. Donald Trump celebró la medida como una victoria y defendió los recortes al gasto. El conflicto estuvo marcado por la ofensiva antinmigración y las muertes de civiles en Mineápolis, que forzaron concesiones como el uso obligatorio de cámaras corporales para agentes federales. Ahora, el Congreso tiene dos semanas para destrabar el financiamiento anual del DHS.

Petro revela giro de Trump: “no cree en sanciones” contra Colombia

El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que Donald Trump le manifestó su rechazo al uso de sanciones como herramienta de política exterior. Tras su reunión en la Casa Blanca, Petro habló de un diálogo “entre iguales” y de una oportunidad para recomponer la relación bilateral. Incluso propuso una operación conjunta con Venezuela contra el ELN. El encuentro marca un cambio de tono tras meses de tensión, aunque persisten profundas diferencias en seguridad y narcotráfico.

Latam cierra 2025 con utilidades récord y proyecta fuerte expansión

Latam Airlines cerró 2025 con un alza de 50% en sus utilidades, alcanzando US$1.460 millones, el mejor resultado de su historia. La compañía destacó el crecimiento de ingresos, la alta demanda de pasajeros y un sólido negocio de carga. Para 2026, proyecta aumentar su capacidad hasta en 10%, invertir US$1.700 millones y recibir 41 nuevos aviones. La aerolínea aseguró que, pese a la volatilidad global, mantiene su apuesta por crecer de manera rentable y sostenida.