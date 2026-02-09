Gobierno respalda candidatura de Bachelet a la ONU y llama a “ponerse la camiseta de Chile”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, subrayando su trayectoria internacional y el respaldo de Brasil y México. Afirmó que es una oportunidad histórica para el país y pidió abordar el tema con lógica de Estado. Desde el Ejecutivo insistieron en que la candidatura tiene opciones reales y que representa a Chile en su conjunto.

Kast inicia vacaciones en Puerto Varas sin pausar definición de cargos clave

José Antonio Kast llegó a Puerto Varas para diez días de descanso antes del cambio de mando, aunque seguirá monitoreando la instalación de su gobierno. En su agenda quedan pendientes nombramientos, como el subsecretario de FF.AA. y cargos regionales. También se evalúa un comisionado para la macrozona norte y se prepara una eventual visita a Estados Unidos antes del 11 de marzo.

Boric defiende políticas de largo plazo en zonas extremas durante gira por Aysén

En una de sus últimas giras, el Presidente Gabriel Boric destacó inversiones en conectividad, salud y obras públicas en Aysén. Reconoció la deuda histórica del Estado con la región y llamó a “democratizar el territorio”, reforzando políticas más allá del gobierno de turno. Firmó además el Plan de Zonas Extremas para asegurar recursos permanentes a la región.

Excarabinero Maturana obtiene salida dominical y Campillai denuncia gravedad institucional

Patricio Maturana, condenado por dejar ciega a Fabiola Campillai, accedió a su primera salida dominical desde la cárcel de Molina. La senadora expresó dolor y angustia, y cuestionó eventuales intervenciones políticas en el otorgamiento del beneficio. Anunció que evalúa acciones legales y pidió responsabilidades al director de Gendarmería.

Marco Rubio encabezará delegación de EE.UU. en cambio de mando de Kast

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asistirá a la asunción presidencial del 11 de marzo. La visita es leída como una señal de acercamiento con el gobierno entrante y generó debate sobre su impacto político. Analistas coinciden en que se trata de un gesto protocolar, aunque con lectura estratégica en política exterior.

Trump critica duramente show de Bad Bunny en el Super Bowl

Donald Trump calificó el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny como “uno de los peores de la historia”, criticando el uso del español y el reguetón. En redes sociales, el presidente estadounidense acusó una afrenta a los estándares del país y arremetió contra la prensa por valorar la presentación del artista puertorriqueño.

António José Seguro se encamina a la Presidencia de Portugal

El exministro socialista António José Seguro lidera la segunda vuelta presidencial en Portugal con más del 64% de los votos escrutados, superando al ultraderechista André Ventura. La jornada transcurrió con normalidad pese a retrasos por inundaciones en algunas zonas. Los sondeos anticipan una victoria amplia del candidato socialista.