Alvarado rechaza regularización migratoria y acusa intento de condicionar al próximo gobierno

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó avanzar en una regularización de migrantes empadronados en las últimas semanas del gobierno del Presidente Gabriel Boric, acusando que una decisión así buscaría condicionar a la próxima administración. El debate surgió tras dichos de la exministra Carolina Tohá, quien planteó que el Ejecutivo tendría el deber de regularizar a cerca de 180 mil personas. Alvarado calificó la idea como “una decisión política de última hora” y de “muy mal gusto”. Desde el Ejecutivo, la vocera Camila Vallejo descartó un plan de regularización antes del 11 de marzo, señalando que estos procesos requieren plazos largos y acuerdos que trasciendan a un solo gobierno.

Corte ratifica prisión preventiva de Ángela Vivanco en trama bielorrusa

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad la apelación de la defensa y confirmó la prisión preventiva de Ángela Vivanco, imputada por tres delitos de cohecho agravado y uno de lavado de activos. La exministra —internada desde el 30 de enero en el CPF de San Joaquín— es investigada como autora directa en el conflicto entre Codelco y el consorcio Belaz Movitec. El tribunal estimó que persisten la gravedad de los cargos y los riesgos para la investigación, descartando rebajar la cautelar.

Corte rebaja cautelar de Hermosilla a arresto domiciliario nocturno

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó la medida cautelar del abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Factop-Audio, y sustituyó el arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno. El tribunal revocó así la decisión del 4° Juzgado de Garantía, que había rechazado la petición de la defensa por riesgo de fuga. La Corte estimó excesiva la restricción previa, considerando el tiempo cumplido y la conducta procesal del imputado. En la misma resolución, mantuvo el arresto domiciliario total de Leonarda Villalobos —con permisos laborales acotados—, decretó arresto nocturno para Álvaro Jalaff y dispuso arraigo nacional y firma quincenal para Luis Flores.

Boric y la UDI chocan por sala cuna universal y se cruzan acusaciones

Un nuevo cruce se abrió entre el Presidente Gabriel Boric y la Unión Demócrata Independiente por la tramitación de la sala cuna universal. Desde La Moneda, Boric acusó al gremialismo de frenar el proyecto al no citar a votar en la comisión de Educación, afirmando que se impide un derecho para las mujeres. La UDI respondió que el Ejecutivo fracasó en la tramitación y que respaldará la iniciativa solo si incorpora cambios para no afectar el empleo, con críticas de Gustavo Sanhueza, Jorge Alessandri y Flor Weisse.

Energía propone cargo único para saldar deuda eléctrica pendiente del congelamiento tarifario

El Ministerio de Energía presentó una propuesta para pagar la deuda del Valor Agregado de Distribución (VAD) 2020-2024, último saldo del congelamiento de tarifas eléctricas de 2019. Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, los clientes adeudan unos $734 mil millones. El plan contempla un cargo único mensual de $1.450 por 48 meses para hogares regulados y un subsidio que cubra al 40% más vulnerable del RSH. El ministro Álvaro García dijo que la iniciativa, entregada como insumo al futuro gobierno de José Antonio Kast, es solidaria, progresiva y busca cerrar definitivamente el proceso.

Alerta por falsa amenaza explosiva obliga a evacuar vuelo de SKY en Santiago

Un operativo de seguridad se activó en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez tras una declaración de un pasajero que hizo presumir una amenaza explosiva en un vuelo de SKY con destino a Copiapó. El hombre, ciudadano chileno, fue detenido por la Policía de Investigaciones luego de afirmar que había un explosivo a bordo. Se evacuó a 137 pasajeros y seis tripulantes y, tras peritajes del GOPE de Carabineros, se descartó cualquier artefacto. La Fiscalía Local de Pudahuel ordenó que el imputado pase a control este martes en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago. El vuelo fue cancelado y reprogramado.

Trump amenaza con bloquear puente entre EE.UU. y Canadá por disputa económica

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que bloqueará la apertura del puente Gordie Howe hasta que Canadá “compense totalmente” a su país en materia económica. Trump acusó a Ottawa de trato injusto, criticó aranceles, restricciones a productos estadounidenses y el control canadiense del puente. También apuntó contra el primer ministro Mark Carney por un eventual acuerdo con China y anunció el inicio inmediato de negociaciones, sugiriendo que EE.UU. debería poseer parte del activo.