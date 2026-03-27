Corea del Centro: MEPCO, errores políticos y caída en la popularidad del gobierno

Esta fue una semana compleja para el gobierno de José Antonio Kast, marcada por el alza de los combustibles, errores comunicacionales y un deterioro en la percepción pública.

El debate de este episodio aborda el impacto del ajuste al MEPCO, las señales contradictorias del Ejecutivo y las consecuencias políticas de mantener un tono de campaña en pleno ejercicio del gobierno.

Claves del episodio:

Crisis por el alza de los combustibles y ajuste al MEPCO

Errores en la narrativa comunicacional del gobierno

Uso del concepto “Estado quebrado” y sus efectos

Falta de experiencia política en el manejo de crisis

Tensiones internas y críticas desde distintos sectores

Impacto en la inflación y el costo de vida

Informe del Banco Central y proyecciones económicas

Riesgos políticos por malas lecturas del escenario

Caída en la popularidad del gobierno

Influencia del conflicto internacional con Irán

En este sentido, el panel coincide en que el principal problema no es solo económico, sino político: una mala lectura del contexto y una estrategia comunicacional que sigue operando con lógica de campaña.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: analizamos estos temas junto al abogado Rodrigo Castillo y al editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman.