Corea del Centro: MEPCO, errores políticos y caída en la popularidad del gobierno
Semana crítica para el gobierno de José Antonio Kast: alza de combustibles, ajuste al MEPCO y errores comunicacionales tensionan su conducción. El panel analiza el impacto económico, las señales contradictorias del Ejecutivo y los riesgos políticos de mantener un tono de campaña.
Esta fue una semana compleja para el gobierno de José Antonio Kast, marcada por el alza de los combustibles, errores comunicacionales y un deterioro en la percepción pública.
El debate de este episodio aborda el impacto del ajuste al MEPCO, las señales contradictorias del Ejecutivo y las consecuencias políticas de mantener un tono de campaña en pleno ejercicio del gobierno.
Claves del episodio:
- Crisis por el alza de los combustibles y ajuste al MEPCO
- Errores en la narrativa comunicacional del gobierno
- Uso del concepto “Estado quebrado” y sus efectos
- Falta de experiencia política en el manejo de crisis
- Tensiones internas y críticas desde distintos sectores
- Impacto en la inflación y el costo de vida
- Informe del Banco Central y proyecciones económicas
- Riesgos políticos por malas lecturas del escenario
- Caída en la popularidad del gobierno
- Influencia del conflicto internacional con Irán
En este sentido, el panel coincide en que el principal problema no es solo económico, sino político: una mala lectura del contexto y una estrategia comunicacional que sigue operando con lógica de campaña.
Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: analizamos estos temas junto al abogado Rodrigo Castillo y al editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman.