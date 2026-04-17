Corea del Centro: la reforma de J.A. Kast nace débil y abre una pelea larga

Siguen los efectos tras la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast. Mientras en la oposición acusan que los anuncios van dirigidos al sector empresarial, especialmente con la idea de rebajar el impuesto corporativo del 27 al 23% de manera gradual, en el oficialismo se muestran satisfechos, aunque esperan más medidas para la clase media.

Entre los anuncios el Mandatario confirmó que se buscará la reintegración total del sistema para fomentar la reinversión de utilidades, así como la reinstauración de un estatuto de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes proyectos, buscando dar seguridad a inversionistas.

Durante su alocución al país, el Mandatario criticó además reformas tributarias pasadas que prometieron recaudar 8.200 millones de dólares adicionales al año. “La recaudación prometida nunca llegó. El crecimiento cayó del 5% al 2%. La inversión se contrajo. Y la deuda pública se triplicó”, acusó.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: conversamos sobre lo que le puede esperar a la Ley Miscelánea de La Moneda con el abogado Rodrigo Castillo y el editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman.