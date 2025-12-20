Mauricio Sepúlveda: “El uso sexualizado de drogas va en gran aumento”

El consumo de drogas ha cambiado y también la forma de entenderlo. En este capítulo de De Aquí no sale, Francisco Leturia conversa con Mauricio Sepúlveda, psicólogo, doctor en Antropología y etnógrafo, especializado en el estudio del consumo de drogas en subpoblaciones y contextos específicos.

Desde una mirada antropológica, Sepúlveda plantea que las drogas no se explican solo por su composición química, sino por los efectos que prometen y las experiencias que generan. “Las drogas se entienden por su performance: cuando compras drogas en la calle no piensas en su composición química sino en lo que te va a producir”, señala, destacando cómo el mercado y el consumo se organizan en torno a expectativas, relatos y usos concretos.

Uno de los fenómenos que analiza con mayor énfasis es el uso sexualizado de drogas, especialmente en fiestas conocidas como chemsex, donde el consumo se vincula directamente a prácticas sexuales. “El uso sexualizado de drogas va en gran aumento”, advierte, subrayando los riesgos físicos, psicológicos y sociales que este tipo de dinámicas conlleva.

La conversación también aborda el rol del Estado y las políticas públicas. Para Sepúlveda, el problema no es solo el aumento del consumo, sino la falta de respuestas eficaces: “Hemos tenido muy malas políticas de drogas en general”. A su juicio, la discusión suele quedar atrapada en lo ideológico, mientras el fenómeno avanza sin estrategias claras de prevención, reducción de daños y abordaje sanitario.

Un episodio que invita a mirar el consumo de drogas sin caricaturas ni simplificaciones, entendiendo sus contextos culturales, sociales y humanos, y planteando la urgencia de políticas públicas a la altura del problema.

https://open.spotify.com/episode/6uu6lGcXICQnf7ecYrA5dx?si=uTnkPJqBSTe1DpCMdC1olw

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>