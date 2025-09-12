El “Zafarrancho”: los otros audios secretos en la trama de corrupción en Argentina

Los audios filtrados en la Casa Rosada de la hermana del presidente Milei, Karina Milei, provocaron un escándalo de proporciones en Argentina. Aunque en la dura derrota política de la ultraderecha argentina en las pasadas elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires, los audios secretos no fueron los únicos elementos que incidieron en el resultado, lo cierto es que esta polémica de corrupción ha pegado más fuerte de lo esperado al Mandatario argentino, siendo observada muy atentamente en América Latina, y particularmente en Chile, por el Partido Republicano de Kast y el Nacional Libertario de Kaiser; sus aliados naturales.

Fuera de esto, la mayor controversia ha sido la decisión del Estado argentino de aplicar un decreto mordaza, tras el cual se prohibieron en Argentina difundir los audios secretos que comprometían al círculo cercano de Javier Milei.

En concreto el escándalo se desató tras conocerse distintas conversaciones de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), abogado y amigo personal del presidente Milei. En los primeros audios que se conocieron se describe un esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos a una farmacéutica suizo-argentina. En esos registros mencionan a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, como destinataria de un porcentaje de los contratos que va entre un 3 % y un 8 %.

En los audios que daremos a conocer ahora y que conseguimos por gentileza del programa La Tapadita de Uruguay, Spagnuolo hace referencia a los porcentajes de las coimas y que todas las empresas del rubro farmacéutico están “calientes”,o sea molestas con los cobros. Escuche…

Tal como escuchó, el amigo personal de Milei admite que llegaron hace pocos meses al gobierno y ya están haciendo este “zafarrancho”.

Revisa este capítulo especial de los Audios de Milei a continuación: