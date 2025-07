Interrumpir a gritos entrevista a ultraderechista: el dilema alemán

En Alemania, una protesta contra una figura política de extrema derecha ha generado una fuerte discusión pública. Durante la tradicional entrevista de verano (boreal) en la televisión pública, espacio en el que líderes políticos responden preguntas de periodistas, la presidenta del partido ultraderechista “Alternativa para Alemania” (AfD), Alice Weidel, apenas pudo ser escuchada.

Mientras hablaba, un grupo interrumpió la grabación con consignas, música a alto volumen y bocinazos. Desde un bus equipado con amplificadores, el ruido fue tan intenso que el presentador del programa tuvo que disculparse, refiriéndose a lo ocurrido como “problemas de sonido”. Lo llamativo del caso es que ningún otro político entrevistado en este ciclo sufrió interrupciones similares. Tampoco existen antecedentes de algo así en años anteriores.

Por eso, en Alemania se debate nuevamente cómo debe la opinión pública enfrentar a un partido que ha sido clasificado por la Oficina para la Protección de la Constitución como un “caso sospechoso confirmado de extremismo de derecha”. La mayoría de los medios ha optado por dialogar con representantes del partido e incluso invitarlos a programas de televisión. La justificación es que actualmente la AfD es el principal partido de oposición en el Bundestag, como también explicó el presentador en la televisión alemana.



Protesta legítima

“Los ciudadanos tienen un interés legítimo en escuchar directamente a ese partido, también alguna vez en su tono original“, señala el profesor Fabian Virchow, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Düsseldorf, experto en extremismo de derecha.

Sin embargo, advierte que es una línea muy delgada: “Existe el riesgo de que al darles espacio, se termine normalizando a la AfD”.

A pesar de esto, Virchow llama a no sobredimensionar el incidente. Recuerda que en campañas electorales todos los partidos enfrentan abucheos, silbidos y protestas con carteles.

“Es completamente legítimo protestar contra un partido que ha demostrado ser de extrema derecha. Es comprensible”, señala.

¿Victimización?

Algunos críticos acusan al canal de televisión de no haber interrumpido la entrevista o de no haber reducido el ruido con mayor eficacia. Otros creen que la AfD sale beneficiada de la protesta, ya que puede presentarse como víctima, una narrativa que suele utilizar con frecuencia. Sin embargo, no existe evidencia empírica que respalde esta afirmación.

“Puede que hayan calculado esa reacción, pero no hay forma de comprobarlo”, dice Virchow.

Para él, no tiene sentido actuar pensando en cómo podría victimizarse la AfD. “Si ese fuera el criterio, la democracia quedaría paralizada. Por ejemplo, no se podría ni discutir un eventual proceso de ilegalización del partido, algo que se ha considerado recientemente en Alemania”.

La protesta fue organizada por el colectivo “Zentrum für Politische Schönheit” (Centro para la Belleza Política), que se define como un grupo de arte político. También estuvo presente el colectivo “Abuelas contra la Derecha”. Según Virchow, este tipo de acciones no pueden evitarse del todo. “Afortunadamente, vivimos en una democracia, no en un régimen autoritario”. Y el conflicto y la protesta son parte del sistema.

Tras la entrevista, el canal de televisión ARD anunció que tomará medidas. Según la cadena, la protesta no había sido conocida antes del inicio de la emisión. Como la protesta no había sido anunciada oficialmente, la policía decidió disolverla. Hasta el momento, se han abierto dos procedimientos por infracciones administrativas. La AfD exige que la entrevista se repita en condiciones justas.

Cómo enfrentar a la ultraderecha

¿Entonces cómo debe enfrentarse a un partido de extrema derecha?

“La sociedad civil y la política deben responder con claridad y firmeza”, propone Virchow. También los medios pueden aportar: informando lo que ocurre, contextualizando los hechos y ofreciendo análisis, incluso opiniones polémicas sobre partidos como la AfD.

Virchow considera que es tarea de los periodistas prepararse a fondo para entrevistas con políticos de la AfD y reconocer sus tácticas. Por ejemplo, cuando una política insiste repetidamente en que no entendió la pregunta.

Tampoco deben dejarse pasar afirmaciones falsas o intentos de minimizar su propia postura por parte de la AfD. “De lo contrario, la AfD realmente se beneficia de ello”, advierte Virchow.