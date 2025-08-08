Trump anuncia que se reunirá con Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró en redes sociales que tiene planeado reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el viernes 15 de agosto, en el estado de Alaska (EE.UU.)

“Me reuniré con el presidente Putin muy pronto. Podría haber sido antes, pero supongo que hay medidas de seguridad que, lamentablemente, la gente tiene que tomar”, declaró primero el jefe de Estado en una rueda de prensa.

Luego, en Truth social, Trump confirmó la fecha y el lugar.

“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social este viernes 8 de agosto.

De concretarse el encuentro, sería la primera reunión de los presidentes de Estados Unidos y Rusia desde 2021, año en el que Joe Biden dialogó con Putin en la ciudad suiza de Ginebra.

Durante los últimos días, la Casa Blanca ha instado al Kremlin a concretar una reunión entre los dos jefes de Estado para tratar el tema de la guerra en Ucrania.

Este miércoles, Steve Witkoff, enviado especial de la potencia de América del Norte en Medio Oriente y quien ha liderado los vínculos diplomáticos con Moscú, se reunió con Putin en la capital de Rusia.

Posteriormente, la reunión fue catalogada por el Ejecutivo ruso como “útil y constructiva”.

El anuncio llega después de meses en los que Washington ha presionado a Moscú para llevar adelante conversaciones de alto nivel para finalizar el conflicto con Kiev.

Washington había dado un ultimátum que vencía este viernes al Kremlin, en el que si no cumplía, aumentaría las sanciones económicas en contra de la economía de Rusia.

Trump pone el foco nuevamente en Ucrania

Asimismo, durante la rueda de prensa de este viernes, Donald Trump esbozó algunos de los puntos que quiere tratar con Vladimir Putin en un posible encuentro en el corto plazo.

Por una parte, el líder político del Partido Republicano declaró que plantea que Rusia y Ucrania “hagan intercambios” para que “se recupere algo de territorio”.

Adicionalmente, el presidente estadounidense instó al Gobierno de Ucrania a firmar un documento, en el que se avance en el desescalamiento del conflicto armado con las Fuerzas Armadas de Rusia.

“Zelenski necesita conseguir todo lo necesario, porque necesita prepararse para firmar algo”, afirmó Trump.

Para concluir, el mandatario afirmó que la situación del conflicto que enfrenta a los dos países europeos desde 2022, podría resolverse “muy rápido”.

Medios estadounidenses aseguran que habría avances para un posible acuerdo de paz

Por otra parte, según el periódico ‘The Wall Street Journal‘ el Gobierno de Vladimir Putin habría presentado a la Casa Blanca una propuesta de alto al fuego, que incluiría concesiones territoriales por parte de Ucrania.

Según las informaciones obtenidas por el diario estadounidense, el Kremlin pediría al Gobierno de Volodímir Zelenski, ceder territorios en el este de su país como la región del Donbás para detener las operaciones militares en el terreno.

A su vez, Bloomberg News informó que funcionarios de Rusia y Estados Unidos se encuentran trabajando en un acuerdo, que incluiría cambios territoriales, que sería presentado antes de que Putin y Trump se reúnan personalmente.