Eduardo Frei entre ellos: expresidentes de derecha condenan “cobarde magnicidio” en Colombia

Un grupo de expresidentes de derecha de diez países latinoamericanos y de España expresó este lunes su enérgica condena al “cobarde magnicidio” del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido hoy a los 39 años tras nueve semanas hospitalizado por un atentado que conmocionó a Colombia.

“Este execrable acto terrorista, perpetrado el pasado 7 de junio de 2025, constituye una grave afrenta a la democracia, al Estado de derecho y a las libertades fundamentales en Colombia y en toda Iberoamérica”, señaló el denominado Grupo Libertad y Democracia —foro político de líderes de derecha y centroderecha, fundado por mandatarios y exjefes de gobierno de Iberoamérica en 2023— en un comunicado.

El documento lleva las firmas de los líderes Felipe Calderón (México); Iván Duque (Colombia); Mauricio Macri (Argentina); José María Aznar (España); Guillermo Lasso (Ecuador); Juan Guaidó (Venezuela), Mireya Moscoso (Panamá); Jorge Tuto Quiroga (Bolivia); Jeanine Añez Chávez (Bolivia); Luis Fortuño (Puerto Rico); Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile).

Los expresidentes exigieron “categóricamente” investigaciones “rápidas, independientes y exhaustivas” para lograr “el total esclarecimiento de este crimen” contra Uribe Turbay, quien fue herido con varios disparos durante un mitin político en Bogotá hace dos meses, en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a la nominación del opositor partido de derecha Centro Democrático.

“Este atentado ocurre en un preocupante clima de polarización política y de violencia verbal, que erosiona la convivencia democrática y pone en riesgo la integridad de quienes participan en la vida pública”, señalaron.

El grupo destacó que Uribe Turbay “fue un firme y valiente defensor de la libertad, la institucionalidad y el fortalecimiento de las instituciones republicanas”.

“Su integridad, vocación de servicio y compromiso con el bienestar de los colombianos dejan un legado que trasciende fronteras y que continuará inspirando a quienes creemos en la causa de la democracia y la dignidad humana”, agregó.

Los líderes conservadores también afirmaron que “el mejor homenaje” que se le puede hacer al político, nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), es “honrar su legado con unidad de propósito, compromiso democrático y patriotismo, trabajando juntos para que su lucha por la libertad y la justicia perdure en toda Iberoamérica”.

Uribe Turbay falleció la madrugada de este lunes en una clínica de Bogotá, donde luchaba por su vida desde el día del atentado. Su magnicidio fue repudiado por varios líderes y gobiernos internacionales.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro también lamentó la muerte de quien fue uno de sus más severos críticos a su Gobierno, pero no declaró días de duelo como sí lo hicieron varios alcaldes del país en sus ciudades.