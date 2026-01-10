Haití: Médicos Sin Fronteras pide protección para civiles y centros de Salud

Médicos Sin Fronteras (MSF) pidió la protección de la población civil y de los centros sanitarios ante la reciente intensificación de los enfrentamientos entre la Policía Nacional de Haití y grupos armados en el barrio de Bel Air, en Puerto Príncipe.

En esta zona de la capital, donde no existen otros servicios médicos disponibles, los equipos de MSF suelen gestionar una clínica un día a la semana, mientras que voluntarios comunitarios de salud están presentes a diario para ofrecer atención básica y derivar a los pacientes cuando es necesario.

El martes 6 de enero, el antiguo edificio escolar utilizado para las actividades médicas de MSF se convirtió en un campo de batalla, durante intensos enfrentamientos entre un grupo armado y la Policía Nacional. Siete voluntarios comunitarios quedaron atrapados en el lugar durante varias horas antes de conseguir escapar.

Estos hechos también se cobraron la vida de un antiguo voluntario comunitario que había colaborado con MSF en 2025. Gravemente herido, llegó a la clínica pocos minutos después de que el personal voluntario hubiera sido evacuado. Al no poder recibir primeros auxilios, falleció a causa de sus heridas frente a la entrada del edificio. Esta situación no es un caso aislado.

El aumento de la violencia pone gravemente en peligro la vida de los miles de civiles que viven en este barrio y compromete de forma alarmante su acceso a la atención sanitaria. MSF hace un llamamiento a todas las partes para que respeten las instalaciones médicas, al personal sanitario, a los pacientes y a la población civil.

“Las intervenciones médicas que llevamos a cabo en Bel Air y Bas Delmas proporcionan atención esencial a varios miles de pacientes cada mes. Sin estas clínicas, quedarían completamente privados de acceso a la atención sanitaria”, afirma Nicholas Tessier, coordinador general de MSF en Haití. “Hoy, debido a este nuevo episodio de violencia, nos vemos obligados a suspender todas nuestras actividades en Bel Air hasta nuevo aviso”.