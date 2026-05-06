Siga en vivo tercera jornada de formalización de Joaquín Lavín Jr.

Este miércoles se desarrolla la tercera jornada de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente por delitos de corrupción.

La audiencia mantiene alta expectación política y judicial debido a los antecedentes que se han conocido en torno al entorno del exparlamentario y a las indagatorias paralelas que involucran a su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

Antes de ingresar al Centro de Justicia, Lavín León abordó brevemente el eventual impacto de la causa sobre su padre, el exalcalde y excandidato presidencial Joaquín Lavín Infante. Esto, luego que la Fiscalía detectara pagos irregulares a asesores del entonces diputado que habrían realizado funciones en la campaña presidencial de Lavín Infante durante las primarias de 2021.

“La Fiscalía, la verdad, lamentablemente tiene atribuciones para hacer lo que quiera”, afirmó el exdiputado al llegar al tribunal.

El exparlamentario también se refirió a las consecuencias personales y familiares que ha significado el proceso judicial. “Evidentemente, desde el punto familiar, esto es súper difícil. Son procesos largos, son procesos súper duros y evidentemente para la familia es un proceso difícil”, señaló.

Pese a ello, aseguró estar confiado en poder acreditar su inocencia ante la justicia. “Tenemos todos los antecedentes y todas las pruebas”, sostuvo.

La Fiscalía Metropolitana Oriente formaliza a Lavín León por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado y uso indebido de información del Servel con fines comerciales.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, parte central de la investigación apunta a un uso irregular de asignaciones parlamentarias mientras ejercía como diputado.

De acuerdo con información revelada por Mega Investiga, la Fiscalía reunió una “batería de pruebas” que daría cuenta de la utilización de recursos públicos como una especie de “caja chica” para gastos injustificados.

La indagatoria además busca esclarecer la relación entre asesorías, contratación de servicios y operaciones ligadas a personas cercanas al entorno político y personal del exlegislador.

En paralelo, también fueron formalizados Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín León; Felipe Vázquez, empresario informático; y Juan Silva Morales, diseñador gráfico.

Para Lavín León y Domínguez, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que Silva quedó con arresto domiciliario nocturno tras colaborar en la investigación.

La audiencia continuará durante esta jornada con la exposición de antecedentes por parte del Ministerio Público y la revisión de las cautelares solicitadas para los imputados.

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