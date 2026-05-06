Oficialismo critica gestión de Quiroz en Hacienda por daños al capital político del Presidente Kast

A casi 60 días de haber asumido la administración del Presidente José Antonio Kast, la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuya mirada es el núcleo de la “megarreforma”, no logra sortear la serie de cuestionamientos políticos y técnicos que provienen desde el oficialismo.

Luego de las críticas por la falta de visión política que efectuó la semana pasada el presidente del Partido Republicano sobre Hacienda, comienzan a surgir nuevos reparos desde Chile Vamos por la nueva baja en las encuestas, mientras se tramita con urgencia el proyecto de “ley miscelánea”.

“En Hacienda tienen que procurar dejar lo suficientemente claro que las recomendaciones de Dipres son elementos significativos desde el punto de vista técnico, pero que no van de la mano con decisiones políticas en ningún caso”, sostuvo en una entrevista con CNN el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, el jueves pasado.

El punto más álgido para Renovación Nacional fue el manejo de los oficios presupuestarios que sugerían “descontinuar” programas sociales para 2027, lo que obligó a Quiroz a una rectificación apresurada.

Una de las voces críticas ha sido la de la senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares. La legisladora expresó en Tolerancia Cero señaló que observa una preocupante “falta de sensibilidad” en las medidas impulsadas desde Teatinos 120.

El caso de la Junaeb –donde se planteó un ahorro de 1.000 millones de dólares en alimentación escolar sin un programa de reemplazo claro– es citado por RN como un error que trasciende lo semántico para convertirse en una falla de diseño estratégico, al no contemplar un sistema que supla el recorte.

A este flanco se suma la dura evaluación de figuras históricas de la centroderecha. El exministro de Economía y expresidente de la UDI, Pablo Longueira, fue lapidario al diagnosticar una “falta de calle” en el equipo de Quiroz, advirtiendo que si el plan de Hacienda no logra sortear su tramitación legislativa, el destino del Gobierno de Kast podría verse comprometido.

El exministro Longueira manifestó que la aprobación del proyecto de “ley miscelánea” del Gobierno, a diferencia de lo señalado por Quiroz, resulta clave para la administración Kast: “Si no se saca este plan se acabó el Gobierno, así de simple. Es exactamente lo mismo que pasó con Gabriel Boric”, afirmó en radio ADN.

Errores del diseño de Quiroz: el ahorro “parejo” y aislamiento político

Desde el oficialismo también se cuestiona la viabilidad técnica de las directrices de Hacienda. Balladares calificó como un “error de diseño” la exigencia inicial de un ahorro uniforme del 3% en todos los ministerios.

Para RN, aplicar un recorte parejo es “imposible” en carteras críticas como Seguridad o Salud, donde los presupuestos están mayoritariamente comprometidos por ley o responden a urgencias nacionales que no admiten dilación.

Esta falta de articulación política parece responder a un “aislamiento administrativo” de Quiroz. Según fuentes oficialistas, documentos cruciales de Hacienda no han contado con la revisión del jefe de gabinete político de La Moneda, impidiendo que las decisiones técnicas tengan un filtro que anticipe conflictos con la opinión pública.

En el plano político, la evaluación de la gestión de Quiroz se ha visto empañada por su falta de alineación con otros sectores del gabinete. La más reciente es la “áspera disputa” entre el jefe del erario público y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, un conflicto por presupuesto que ha escalado hasta obligar al Mandatario a citar a los involucrados a Palacio para intentar ordenar las “formas” y la coordinación política.

Hacienda bajo la lupa internacional y técnica

Otro núcleo de crítica se abrió este martes con una discusión sobre el posible incumplimiento de las expectativas de crecimiento. Mientras que a inicios de año el Ministerio de Hacienda proyectaba un crecimiento del 3%, los datos recientes han obligado a los parlamentarios del oficialismo a reconocer que dicha meta es “cada vez más difícil” de alcanzar.

Los indicadores del Imacec de marzo, que registraron una caída del 0,1%, consolidaron una contracción acumulada del 0,3% en el primer trimestre de 2026, convirtiéndose en el peor desempeño económico para un periodo inicial desde el año 2020.

El desempeño de Quiroz no solo enfrenta ruidos políticos, sino también dudas de sostenibilidad financiera. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha encendido alarmas sobre la viabilidad de la megarreforma tributaria, calificando las proyecciones de crecimiento y recaudación de Hacienda como “algo optimistas”.

El organismo internacional manifestó incertidumbre sobre si los ingresos esperados bastarán para financiar las promesas del programa de gobierno.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, también tiene reparos técnicos, sugerencias de ajuste y reconocimientos de dificultades en la gestión de la cartera del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La urgencia de un triunfo político

Ante el Plan de Reconstrucción, Ramírez admite que este será deficitario al menos por los próximos tres o cuatro años y cree que este intervalo es un periodo de “dificultades fiscales más agudas”, aunque justifica esta situación bajo la premisa de que es una realidad transparente que el Presidente Kast planteó en campaña y que se recuperará si el país crece según las proyecciones de Hacienda.

El diputado Ramírez desliza un reparo sobre el costo de ciertas ayudas, como el crédito a los sueldos de las pymes (que cuesta 1.400 millones de dólares), señalando que “no están enamorados de las medidas”, como señaló en una entrevista en Canal 13.

Ante este escenario de desgaste, el Ejecutivo ha decidido acelerar la tramitación del Plan de Reconstrucción, citando a sesiones extraordinarias en el Congreso para intentar “acallar el ruido interno”.

Para algunos asesores de La Moneda, el éxito de la administración Kast depende hoy de que Jorge Quiroz logre transformar su cuestionado plan técnico en un triunfo político indiscutible antes de la Cuenta Pública del Presidente.