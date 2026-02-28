Aunque no está confirmado, Netanyahu asegura que ayatolá Jamenei estaría muerto

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que “hay muchas señales” de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, habría muerto en el ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

En una alocución televisada a la ciudadanía israelí, Netanyahu declaró: “Hay muchas señales de que este tirano ya no está con nosotros”, tras señalar que Israel destruyó su complejo en el corazón de Teherán. Según informa Reuters citando a un alto funcionario israelí, el cuerpo de Jamenei ya habría sido encontrado. A la par, Axios asegura que el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, respaldó la aseveración.

“Esta mañana Israel y Estados Unidos iniciamos una operación conjunta para eliminar la amenaza existencial a Israel por parte del régimen de los ayatolás en Irán”, confirmó en la alocución Netanyahu, quien agregó que la operación se prolongará “todo el tiempo que sea necesario”. El mandatario israelí agradeció el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien describió como “un líder que siempre cumple su palabra”. Según la Oficina del Primer Ministro, Netanyahu habló por teléfono con Trump esta mañana.

Parte del ataque, ejecutado con misiles y drones, alcanzó el edificio presidencial iraní, la sede del Ministerio de Inteligencia e instalaciones vinculadas al sistema de defensa y misiles. Netanyahu aseguró que durante la operación fueron “eliminados” altos funcionarios del régimen, comandantes de la Guardia Revolucionaria y responsables del programa nuclear iraní. “Destruimos en el corazón de Teherán el complejo del dictador Jamenei“, afirmó, y sostuvo que el plan iraní para destruir Israel “ya no existe“.

Hasta el momento, las autoridades iraníes han emitido información desde la opacidad. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, declaró a ABC News que el presidente y el líder supremo de Irán están sanos y salvos, y que el sistema de gobierno iraní está funcionando. Sin embargo, Irán no ha publicado ningún video de Jamenei desde que comenzaron los ataques el sábado por la mañana.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía iraní, Netanyahu los instó a la rebelión: “Ciudadanos de Irán, no dejen escapar esta oportunidad. Esta es una oportunidad única en una generación (…) para salir a las calles en masa y completar la tarea, para derrocar el régimen de atrocidades que les amarga la vida“. El primer ministro también apeló a la población israelí, agradeciendo su respaldo y pidiendo mantener “disciplina de hierro” ante posibles represalias.