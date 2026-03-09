Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y garantiza su “apoyo inquebrantable” a Teherán

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó al nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, quién fue nombrado por la Asamblea de Expertos de Irán tras la muerte de su padre. El mandatario ruso reiteró su “apoyo inquebrantable” a Teherán y afirmó que las relaciones entre ambos países siguen siendo sólidas, como una advertencia en medio del conflicto que el país mantiene con Estados Unidos e Israel.

Según informó el Kremlin, el mandatario ruso envió un mensaje a través de un telegrama al nuevo líder iraní en el que destacó las dificultades del escenario actual de su su mandato. “Ahora, cuando Irán enfrenta agresión armada, su labor en este alto cargo, sin duda, requerirá gran valentía y dedicación. Estoy seguro de que continuará con honor la obra de su padre y unirá al pueblo iraní frente a las duras pruebas”, expresó.

Además, en la instancia reiteró la cercanía entre ambos gobiernos y su “apoyo inquebrantable” a Teherán en medio de la ofensiva militar. “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica”, afirmó el mandatario.

La designación del ayatolá Mojtaba Jamenei fue adoptada por la Asamblea de Expertos de Irán, que lo eligió como nuevo líder supremo diez días después de la muerte de su padre, ocurrida al inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

La elección se produjo en medio de fuertes tensiones internacionales. Mientras autoridades iraníes presionaban para acelerar el nombramiento del sucesor, desde Israel y Estados Unidos habían advertido que buscarían influir en el proceso político en el país, además de las recientes advertencias de Donald Trump asegurando que “no durará mucho sin su aprobación”.

En su mensaje, Putin también deseó éxito al nuevo líder iraní en las “complejas tareas” que enfrenta y le expresó sus deseos de “buena salud y fortaleza de espíritu” para asumir el cargo.