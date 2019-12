¿La estrategia está dando frutos?

Señor Director:

El día viernes 20 a las 20:00 horas el intendente de la Región Metropolitana declaró que “la estrategia estaba dando frutos” al asegurar que no habían más de 500 personas en la llamada Plaza de la Dignidad. Con esta frase el intendente Guevara muestra su nula empatía y brutal indolencia. Mientras él se jactaba del “exitoso operativo”, por televisión abierta todos estaban siendo testigos, en vivo, de como dos carros lanzagases atropellaban y aplastaban a un manifestante.

Es increíble cómo el gobierno sigue en una guerra contra su propio pueblo y en su discurso diario nos habla de avances sin dedicarle un minuto a las personas que siguen siendo víctimas del uso de la fuerza desmedida por parte de Carabineros, una institución que sin duda debe ser reformada a la brevedad.

Por otro lado, el gobierno deja en evidencia su incapacidad constante al no poder leer el escenario político y social que atraviesa el país. Sin duda, esto no ha terminado. Quienes estamos en la calle sabemos que las manifestaciones tienen bajas, pero no significa que vayan a parar, aún no vemos avances en materias estructurales como pensiones, salud, CAE, sueldo mínimo. Por eso, seguiremos movilizándonos y empujando el carro que nos permita salir de esto sin las manos vacías. Por nuestras compañeras y compañeros seguiremos.

Daniel Andrade

Integrante de la Directiva de Revolución Democrática y ex presidente Fech 2017