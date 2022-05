Lo público no es lo mismo que lo estatal

Señor Director:

Hemos leído con interés la columna del Prof. José Joaquin Brunner titulada “Universidades Públicas Estatales y no Estatales”. Luego de su análisis de la significancia de “lo público” y “lo estatal” termina con un conjunto de preguntas relacionadas al papel preferencial que debería tener el Estado por las universidades estatales. Concordamos con Brunner que un papel público inherente a toda Universidad es cumplir con su misión fundamental: formar personas y profesionales con el más alto nivel de conocimiento y verdad disponible, parte del cual es generado en sus propias aulas; algo similar ocurre con la investigación, que es también un bien público. El punto central de discusión es el análisis de las diferencias que implica ser “estatal” y si esta condición amerita un trato diferencial del Estado. A nuestro parecer, habiendo la sociedad decidido en momentos históricos, la existencia de Universidades del Estado con misiones y mandatos específicos, los que otras universidades del sistema no están obligadas a cumplir, sí les corresponde un trato diferente. Esto no es un privilegio sino que una manifestación de obligaciones que les son únicas.

Profesores Leonardo Basso, Sergio Lavandero, Miguel O’Ryan

Integrantes del Senado Universitario

Universidad de Chile