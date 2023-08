Graves omisiones

Señor director:

La situación denunciada por colaboradores de nuestra residencia de Los Ángeles es un reflejo de una crisis mayor del sistema, pues el Servicio Mejor Niñez ha forzado a las organizaciones de la sociedad civil a recibir a niños y adolescentes que exceden el perfil de sujeto de atención definido en el convenio respectivo, obligando a convivir en una misma residencia a los niños bajo protección con otros que padecen graves patologías de salud mental, problemas de consumo de drogas o severos compromisos delictuales.

Después de un año de representar esta situación y no obtener soluciones, el 6 de diciembre de 2022, la fundación tomó la dolorosa decisión de cerrar la residencia, para evitar seguir poniendo en riesgo la integridad física y psíquica de los niños y de nuestros colaboradores, víctimas de sucesivas agresiones. Sin embargo, la autoridad no se ha dado por aludida, dilatando inexplicablemente el asunto, siendo contumaz en no dar solución para los jóvenes con perfiles complejos que nos forzaron a atender, ni dar destino a quienes quedarán desamparados por la decisión de cierre.

El Juzgado de Familia de Los Ángeles es claro en su resolución del 02 de agosto de 2023, en la que indica: “Reitérese apercibimiento a Servicio Mejor Niñez, atendido que a la fecha no ha dado una solución satisfactoria respecto del traslado de los niños a una residencia que cubra sus necesidades y proteja la integridad de los mismos, y de sus pares… Que además es de conocimiento de dicho servicio desde el mes de diciembre de 2022 que la residencia cerrará y que no se han tomado las medidas de resguardo en tanto ya han pasado casi 8 meses, tiempo suficiente para que pudiesen dar respuesta… siendo de esta forma el propio servicio quien ha vulnerado en forma sistemática los derechos de esos niños”.

La gravedad de las omisiones del servicio ha sido representada en esta oportunidad por la autoridad judicial, lo que refuerza nuestro angustioso llamado a una solución urgente a esta gravísima situación.

José Pedro Silva Prado

Presidente

Fundación Ciudad del Niño