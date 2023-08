¿Punta Peuco está protegido constitucionalmente?

Señor Director:

La ex Presidenta Michelle Bachelet ha dicho que el penal de Punta Peuco no fue cerrado porque quien debía ejecutar su orden “no me hizo caso”. A su vez, el entonces Ministro de Justicia, Jaime Campos, ha manifestado que él se negó a ejecutar la orden de la Presidenta porque de haberlo hecho “se habría transgredido la Constitución”. El ex Ministro no se ha extendido ni elaborado más en su declaración, dejando a la ciudadanía con la legítima pregunta sobre si, por preceptos constitucionales desconocidos, el Penal de Punta Peuco goza de protección constitucional. Tema que debería ser despejado.

Pedro Alejandro Matta