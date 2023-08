Día Nacional de las Personas Sordas: no es un favor, es una Ley

Señor Director:

En el marco de la celebración del Día Nacional de las Personas Sordas –este 31 de agosto– realizamos un llamado de atención a todos los profesionales y personas que, de alguna u otra forma, se relacionan con personas sordas y/o con discapacidad auditiva.

En el contexto de una atención o servicio requerido por una persona sorda, como cliente o usuario directo, se sugiere el uso de un o una intérprete de lengua de señas, así como comunicarse directamente con la persona que pide la atención. Pues en Chile, existe la mala costumbre de utilizar a los familiares como interlocutores, y no son quienes deben ejercer el requerimiento, entregar un mensaje, decidir o bien, dar consentimiento; situación que afecta directamente nuestra calidad de vida.

La utilización de Lengua de Señas no es un favor, es el derecho que las personas sordas debemos ejercer, desde el año 2021, mediante la Ley 21.303.

Si el servicio, tienda, profesional u otro, no sabe lengua de señas o no tiene acceso a contratar un intérprete, es necesario que se busquen alternativas: escribir o bien, se usen dibujos e imágenes para lograr una comunicación exitosa. Además, es importante mencionar que no todas las personas sordas y/o con discapacidad auditiva leen los labios o usan lengua de señas, por lo que la empatía y paciencia son una herramienta preciada y fundamental para lograr comunicarnos.



Carmen Figueroa Elgueta

Presidenta de Centro de Apoyo a Personas Sordas (CAPS)

Experta por Experiencia de Núcleo DISCA