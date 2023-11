Los atletas chilenos necesitan apoyo

Señor Director:

Con respeto y preocupación me dirijo a usted, siendo un atleta del parapente acrobático, dos veces campeón mundial y orgulloso representante de Chile en escenarios internacionales. Sin embargo, hay detrás de mis triunfos una historia que pocas veces se cuenta y que hoy siento la necesidad de compartir.

Comencé mi pasión por el parapente a la temprana edad de 11 años, impulsado por el amor al deporte y a los desafíos. A pesar de no contar con muchos recursos, nunca permití que eso mermara mi espíritu y determinación. Años más tarde, cuando ya había demostrado mi talento y capacidad, la plataforma latinoamericana de apuestas online Latamwin, entra en mi vida. Desde entonces, ha sido un pilar fundamental en mi proceso de transformación como atleta y en la obtención de mis títulos mundiales.

Entiendo y respeto el papel del gobierno en proteger y regular actividades que puedan tener un impacto en nuestra sociedad. Sin embargo, me preocupa profundamente que la regulación propuesta para las plataformas de apuestas y juegos de azar online pueda afectar negativamente a la industria, que ha sido un soporte invaluable para deportistas como yo.

Es importante recalcar que el apoyo gubernamental para deportistas en disciplinas menos tradicionales, como el parapente acrobático, no siempre es abundante. En mi caso, puedo afirmar con toda sinceridad que sin el apoyo actual de empresas privadas, no habría alcanzado los triunfos que he obtenido en representación de nuestra nación.

Más allá de las apuestas y juegos, hay historias de superación, de esfuerzo, de representación nacional que podrían verse afectadas si la industria de apuestas online se ven imposibilitadas de operar en nuestro país.

Victor Carrera Silva,

atleta de parapente acrobático.