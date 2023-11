El segundo sospechoso de participar en el ataque con una granada en contra de una carabinera en Santiago había reingresado al país en 2022 de forma ilegal, luego de haber sido expulsado del país en 2021 por una condena por robo con intimidación. Queda más que claro que no sirve de mucho expulsar a los delincuentes extranjeros, una vez que cumplan su pena en el país, si no somos capaces de controlar nuestras fronteras y evitar que sigan entrando migrantes irregulares por pasos no habilitados.

Por ende, lo que el gobierno del presidente Boric debe hacer a futuro son tres cosas principalmente. Primero, tipificar como delito el ingreso clandestino al país para desincentivar el ingreso por pasos no habilitados de migrantes irregulares. Segundo, crear una policía fronteriza que tenga como función exclusiva el controlar y patrullar las fronteras, porque Carabineros no da abasto en dicha labor y nuestra frontera con Perú y Bolivia es muy extensa y “porosa”. Por último, y lo más importante de todo, celebrar un tratado con Bolivia para que dicho país reciba a los migrantes no bolivianos que son reconducidos intentando entrar al país por pasos no habilitados desde su territorio, ya que hasta la fecha el país altiplánico ha bloqueado las reconducciones por alegar que la figura de la “reconducción” es una norma de una ley chilena que no produce obligación internacional alguna.