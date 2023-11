Niñeces como emblemas de campaña del plebiscito

Señor Director:

Se ha iniciado una nueva campaña y propaganda electoral para el Plebiscito Constitucional. Este cometido se muestra a la sociedad públicamente mediante la franja electoral que se transmite diariamente en la televisión abierta. No se desconocen las intenciones de la misma, puesto que vivir un nuevo proceso es parte “aparente” de asegurar que las personas voten informadas.

No obstante lo anterior, e independiente de la opción que “gane o pierda” (cuestión que aquí no se discutirá), me permito manifestar, con preocupación, que dichos registros audiovisuales utilizan (y se aprovechan) de la imagen de niños y niñas menores de 6 años, con la intención “fingida” de sensibilizar a la población, pero lo que al parecer no se advierte, es que usar manipulativamente a las niñeces, efectivamente, traspasa, insensatamente, su condición de ciudadanos y ciudadanas activas de una sociedad, que tienen opinión, necesidades e intereses diversos y particulares.

Basta de utilizar la imagen estereotipada de niños y niñas “carentes”, “débiles”, “ingenuos”, “pobres”, que no solo los minimizan, infantilizan y cosifican y lo que es más grave, es que estos actos traspasan todos los criterios éticos en favor de la primera infancia y los esfuerzos sostenidos, desde la política pública chilena, por asegurar los principios fundamentales de la Convención sobre sus Derechos.

Para terminar, solo resta decir que con estas propagandas queda de manifiesto, que el uso (y abuso) del “emblema” de las infancias enmascaran propósitos perversos, de maniobras tramposas, y que, en cualquier caso, evidencia la ignorancia y por qué no decir, el aprovechamiento de quienes piensan y elaboran estas campañas, “recurriendo al recurso fácil” y subestimando a la población que deberá entregar su voto sea cual sea la opción elegida.

María Catalina Pavez

María Francisca Moreno

Educadoras de Párvulos y

Docentes Universitarias