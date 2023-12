Señor Director:

Celebramos la iniciativa del Ministerio de Salud para analizar el uso medicinal de hongos alucinógenos. En Chile, la crisis de salud mental y la insuficiencia de los tratamientos convencionales urgen nuevas opciones terapéuticas. Los psicodélicos han reaparecido en la literatura científica como una herramienta muy promisoria para abordar patologías de salud mental invalidantes, al punto de que en varios países desarrollados se discute la autorización de algunos de estos compuestos para fines medicinales. En Australia, por ejemplo, este año se autorizó el uso controlado de psilocibina y MDMA, acreditadas ciertas condiciones de salud.

No obstante, quisiéramos resaltar la importancia de incluir a representantes de la academia e investigadores abocados al estudio de los psicodélicos en el contexto nacional en el nuevo equipo de trabajo conformado en el MINSAL. El rol de la investigación científica para determinar el potencial terapéutico y los riegos asociados al uso de estos compuestos a nivel poblacional es primordial.

Es imperativo investigar con prontitud la aceptabilidad, seguridad y efectividad local de los psicodélicos, ya que los hallazgos foráneos no son necesariamente válidos en nuestro país y por tanto creemos fundamental generar investigación que entregue un contundente cuerpo de evidencia local, antes de su traslado al sistema de salud. El principio hipocrático primum non nocere (lo primero es no hacer daño) debería guiar todo el quehacer en la materia.

Esperamos que estos puntos sean considerados en el diálogo nacional.

Constanza Baquedano, Bioquímica y PhD Neurociencias, Académica UAI y vicepresidenta ECOH.

Christopher Timmermann, Psicólogo, PhD Neuropsicofarmacología, Académico Imperial college London, y Presidente ECOH.

Rodrigo Figueroa, MD, MHA, Psiquiatra, Profesor Asociado Escuela Medicina UC / Visiting Professor Amsterdam University