El sacrificio de la plaza Prat por el metro de Santiago

Señor director:

Desgraciadamente el Metro continúa su avance arrollador sobre plazas y parques de Santiago. Esta vez la afectada es la Plaza Prat, donde está ubicado el principal monumento a Arturo Prat en la Región Metropolitana. Está ubicada frente al Mercado Central en el Barrio Mapocho. Tenía 8.500 metros cuadrados, pero las obras realizadas por el Metro la redujeron a 5.000 metros. Era un bello paseo de 468 metros de largo, que lo achicaron a 250 metros. Frente al mercado se está construyendo un acceso a la Línea 7 del Metro en Calicanto. Los expertos cortaron esta plaza por la mitad con la salida de la Autopista Central, que antes la rodeaba.

Frente a la Estación Mapocho, junto al río, el Metro destruyó la otrora Plaza Venezuela. Instaló un pique de construcción para la Línea 3 aproximadamente en 2013 y aún continúan las obras por la Línea 7. ¿Hasta 2028 ? Las autoridades han permitido que una plaza de 4.000 metros cuadrados sea destruida por obras durante 15 años. No se lo permitirían a una obra privada.

Destruyeron o afectaron significativamente las áreas verdes de La Plaza Egaña en Ñuñoa, la Plaza de Puente Alto, la principal Plaza de Maipú, la Plaza Chacabuco en Independencia. En la comuna de Santiago, destruyeron árboles con decenas de años en el Parque Almagro para hacer su estación. Afectaron seriamente numerosos plátanos orientales en el Parque de la Quinta Normal, por el paso de la línea 5 del Metro. Algunos con más de 150 años. La línea 2 dejó un gran herido que atraviesa el Casco Histórico desde 1974.

Estoy enfurecido además por jibarizar la plaza donde está el principal monumento a la las Glorias Navales, un extraordinario grupo escultórico de 1962 creado por Jose Carocca, Moisés Busquets y Gustavo García. Han tenido un desprecio total por el espacio verde que habitamos los vecinos del área de Mapocho-La Chimba-Parque Forestal. ¿Qué irá a suceder con el Parque Forestal por la línea 7 que están construyendo bajo él ? Mal pronóstico con lo que estoy describiendo. Metro ha hecho y deshecho con el Casco Histórico de Santiago, con la principal riqueza patrimonial de Chile, que se ha convertido en una zona de sacrificio por el Estado.

Se comprende que en la década de 1970 no haya existido esta sensibilidad por la superficie verde y el suelo no compactado cuando partió el Metro. Pero siguen destruyendolo 50 años después. Eso revela dos cosas: 1- Que los profesionales del Metro no aprenden. 2- Hay una muy baja formación sostenible en las universidades, porque siguen egresando legiones de profesionales destructores de los espacios verdes de las ciudades.

Veo muchos riesgos para los vecinos por la construcción de las líneas que vienen la 8 y la 9, de que sufran nuevamente significativas pérdidas de biodiversidad, arbolado y áreas verdes. El Metro debe evolucionar. Los vecinos lo necesitamos. Tienen una oportunidad: Debe hacerse un plan verde por EL ESTADO para la superficie, paralelo a la zona que afectará el Metro. Este reclamo airado no lo expresaría si Metro o el Estado lo hubiese propuesto a la Comunidad. Nos ignoraron por completo.

Teófilo Martínez – Mónica Hernández

Vecinos, Dirigente Comunitario – Fenix Terra