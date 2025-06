Compromisos sociales y Estado sostenible

Sr. Director:

Para cumplir los anhelados compromisos sociales, necesitamos un Estado sostenible. Eso no se logra solo con buenas intenciones. Se requiere un crecimiento económico robusto, con un potencial no menor al 4% del PIB. Esto exige multiplicar por ocho la inversión actual. ¿Es posible? Sí, pero no será fácil.

Se requiere un consenso político y técnico que permita destrabar los nudos. Debemos llevar adelante grandes transformaciones:

1.Un nuevo impulso a la inversión pública y privada, especialmente en infraestructura social y productiva.

2.Una reforma al sistema político y de representación electoral, que devuelva eficacia y legitimidad a las decisiones públicas.

3.Un reimpulso a la descentralización de las decisiones y libere el potencial de nuestros territorios.

Chile requiere mejorar la calidad de vida y por eso debemos dejar de pensar en ciclos cortos y construir, entre todos, un proyecto de desarrollo sostenible, descentralizado y con visión de futuro.

Carlos Zeppelin

Director

Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI