Respuesta a opinión “Anuncios presidenciales sobre Israel: más retórica que otra cosa”

Señor director:

El señor Kouyoumdjian califica de retóricas las decisiones del gobierno chileno ante la tragedia que vive el pueblo palestino a manos del gobierno de Israel. En su exhortación a tratar el tema como una “política de Estado” se limita a advertir los costos que las decisiones del gobierno podrían tener en términos de seguridad y defensa, como si esto fuera el eje de una adecuada política exterior. En su análisis no contempla los derechos humanos que constituyen la esencia de las relaciones internacionales desde la creación de las Naciones Unidas. No le gusta que el presidente Boric suscriba la denuncia mundial de que el gobierno de Benjamín Netanyahu practica un genocidio y una limpieza étnica en Gaza, pero no da ningún argumento que desmienta esa denuncia. A la postre, el columnista se identifica con la política del más fuerte e ignora los millares de víctimas, sobre todo mujeres y niños, en Gaza, un genocidio que recuerda al que sufrió el pueblo armenio a comienzos del siglo XX.

Gustavo González Rodríguez

Periodista y exacadémico Universidad de Chile