Contribuciones: ¡santo remedio!

Señor Director:

Conocidos son los argumentos legales y doctrinarios que confirman que las contribuciones de bienes raíces son un impuesto abusivo, que tiene sus raíces en el miedo que los gobernantes medievales infundían a sus súbditos, que se pagan sobre un bien que ya ha pagado impuestos en su construcción y que ha sido adquirido con ingresos que ya han tributado.

Siendo claro el diagnóstico, la solución es simple, ultra rápida y efectiva:

¿Qué tal si todos quienes somos víctimas de esta confiscación permanente nos unimos y decidimos no votar por ningún candidato a la Presidencia ni al Congreso que no esté formal y claramente comprometido a legislar para bajar a la mitad los actuales y abusivos valores de las contribuciones, agregando que a partir de los 65 años no se pague este impuesto por la casa del adulto mayor?

Empecemos por las primarias. Si los candidatos de izquierda no se comprometen, nadie va a votar, para que se note que la decisión va en serio.

La fuerza del voto es el mejor argumento para quienes no escuchan razones.

Francisco Orrego Bauzá