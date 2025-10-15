Adultos Mayores e IA

Señor Director:

A finales del siglo pasado, internet revolucionó nuestro estilo de vida y ahora es la inteligencia artificial (IA) la que nos está desafiando a un ritmo sin precedentes y donde no hay vuelta atrás. Hoy, gran parte de la población de adultos mayores carece de conocimientos digitales. ¿Dejaremos que ellos también se queden atrás con IA?

Hace poco en el G100 realizamos un estudio con nuestros emprendedores y la realidad es preocupante: el 73% de los mayores de 50 años no usan herramientas de la IA en sus labores.

En 2050, uno de cada tres chilenos será un adulto mayor. Es clave que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para que sean parte del crecimiento económico que necesitamos como país. El emprendimiento moviliza y reduce la pobreza en las personas. Si los dejamos fuera de esta nueva revolución tecnológica, me preocupa el triste panorama que les espera en las próximas décadas.

La invitación es a capacitar a los adultos mayores en tecnología, lo que les permitirá seguir siendo parte activa de la sociedad.

Magdalena Cortés

Socia de G100