Con Boric y video de Bachelet: PS zanja articular rechazo a “plan de refundación” del Gobierno

En un acto lleno de simbolismo y en el marco del aniversario número 93 del Partido Socialista (PS), con la presencia del expresidente Gabriel Boric y un mensaje en video de la exmandataria Michelle Bachelet, la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, entregó las principales conclusiones del pleno del Comité Central: apoyar la postulación de la exjefa de Estado a la ONU y articular a la oposición para rechazar la denominada “Ley de Reconstrucción”, que rebautizó como “plan de refundación y destrucción nacional”.

La postura de rechazar la idea de legislar la ley miscelánea fue largamente discutida en la tienda y terminó imponiéndose el sector más duro del PS, impulsado por la senadora Daniela Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, que plantea levantar una oposición firme del progresismo frente al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El acto comenzó con un saludo de la expresidenta Michelle Bachelet. En su mensaje, la candidata impulsada por Brasil y México a la Secretaría General de Naciones Unidas calificó al PS como una “parte fundamental de las grandes transformaciones” de Chile y afirmó que, “en tiempos complejos”, la historia del partido está ligada a “las demandas de justicia social, dignidad y democracia”.

“En este aniversario renovamos nuestro compromiso con el presente y el futuro. En tiempos complejos, cuando persisten desigualdades, exclusiones y nuevas incertidumbres, los valores del socialismo democrático siguen siendo indispensables para construir respuestas responsables, humanas y transformadoras”, expresó Bachelet, quien cerró la alocución con un llamado a la acción: “fortalecer la unidad y proyectar con generosidad la visión de futuro” del país.

El debate con Hacienda y el “recorte” en alimentos de la Junaeb

Las palabras de la exmandataria fueron seguidas por una pieza audiovisual sobre los 93 años del PS, centrada en el triunfo y el discurso de Salvador Allende sobre la lealtad al pueblo y el triunfo del No sobre la dictadura militar.

Como preludio a la lectura del principal voto político del Comité Central, el dúo Schwenke y Nilo interpretó tres canciones populares de los años 80, entre ellas “Nos fuimos quedando en silencio” y “Con datos de la UNICEF”.

La última composición aborda el “hambre de 7 niños por cada 10 en el mundo”, por lo que fue interpretada como una alusión al debate con el presidente José Antonio Kast, a raíz de la propuesta —enviada mediante un oficio por el ministro Jorge Quiroz el 21 de abril— de recortes sugeridos por Hacienda en programas de distintos ministerios, entre ellos el de alimentación escolar de la Junaeb, dependiente de Educación.

“Cuando la oposición no está unida le da ventaja a la ultraderecha”

Luego, la presidenta del PS y senadora Paulina Vodanovic, en el discurso principal del acto, efectuó un saludo a Camilo Escalona y abordó la candidatura de Bachelet a la ONU, con un particular énfasis en el retiro del apoyo del Gobierno.

En esta parte de su intervención, la legisladora por El Maule señaló que “la ultraderecha es una amenaza global” que requiere una respuesta unida de las fuerzas progresistas, citando la reciente cumbre de Barcelona.

“La ultraderecha no es un fenómeno local, es una amenaza global y solo se enfrenta con unidad (…) Nuestro rol es contribuir a articular la oposición, porque, seamos francos, cuando la oposición no está unida le damos ventaja a la ultraderecha y eso, obviamente, el Gobierno lo aprovecha”, señaló Vodanovic.

En este contexto, expresó un respaldo “sin reservas” a la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir las Naciones Unidas. Criticó duramente la postura del Gobierno chileno por no apoyar a la exmandataria, calificando la actitud de la Cancillería como “ideológica y mezquina”, y acusándolos de gobernar por “razones de trinchera” y no de Estado.

“En esa cumbre de Barcelona, Bachelet fue la más destacada. La ONU debe ser reformada y dirigida por una mujer. El presidente Pedro Sánchez y el presidente Boric fueron categóricos: Bachelet es la indicada. Sin embargo, el Gobierno chileno da explicaciones vagas para no respaldar a la chilena más reconocida del mundo (…) respaldamos sin reservas la candidatura de nuestra compañera”.

No obstante, el eje más crítico del discurso de la líder del PS fue el rechazo tajante a la ley miscelánea y a las propuestas impositivas de la iniciativa del Ejecutivo, la cual Vodanovic calificó como un “plan de refundación o destrucción nacional”.

Según la líder socialista, esta iniciativa busca beneficiar al 1% más rico del país, reduciendo la recaudación fiscal en más de 4.000 millones de dólares anuales a costa de la clase media. En este sentido, afirmó que la tienda de calle París 873 trabajará coordinadamente con otras bancadas de oposición para evitar que los sectores vulnerables “paguen la cuenta” de estas medidas regresivas.

La legisladora sentenció que “la agenda que pretenden instalar es de destrucción del sistema de protección social que ha llevado décadas construir (…) Vamos a rechazar que se disfrace de ahorro o eficiencia el dejar sin comida a los niños y niñas de nuestras escuelas”.

“Como Partido Socialista, vamos a rechazar esta iniciativa porque atenta contra la gente (…) Trabajaremos coordinadamente con todas las bancadas para modificar sustantivamente la iniciativa de Hacienda, eliminar las normas regresivas y evitar que sea la clase media y los sectores vulnerables los que paguen la cuenta”, cerró la senadora.