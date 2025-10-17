Espacios públicos para todos

Señor Director:

La Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC) puede ser la llave para reducir el pasivo urbano sin tensionar el erario fiscal. Y urge modernizarla: carteras priorizadas desde los municipios; coordinación de los Gobiernos Regionales; reglas pro-inversión con certeza jurídica y pago contra desempeño. No se trata de privatizar la ciudad, sino de sumar capital y gestión donde más se requiere: barrios con déficit de áreas verdes, equipamiento y seguridad.

El contexto apremia: la violencia en torno a recintos deportivos demandan infraestructura que motive a los jóvenes y ofrezca nuevos espacios de encuentro. La FUC puede habilitar canchas, centros comunitarios, iluminación y entornos seguros, con estándares medibles y vigilancia.

Propongo actualizar la FUC con cinco anclajes: un banco regional de proyectos; criterios de elegibilidad y estándar de servicios y contratos con pago por resultado. También debe ser un eje la transparencia, la participación temprana y la evaluación posterior de las iniciativas.

Carlos Zeppelin

Consejero

Consejo de Políticas de Infraestructura