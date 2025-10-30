Cultura y discusión presupuestaria
Señor Director:
El Programa de Apoyo a Teatros Universitarios, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, constituye un hito en la política cultural del país. Gracias a esta iniciativa, siete universidades de distintas regiones han conformado nuevos elencos y presentado una cartelera que combina títulos emblemáticos del teatro chileno y universal, promoviendo la descentralización cultural, la formación de públicos y el acceso ciudadano a una oferta escénica diversa y de calidad.
Esta política no solo reconoce el rol histórico de los teatros universitarios como espacios de creación y formación, sino que también impulsa la empleabilidad y profesionalización de jóvenes artistas. Sus montajes y giras han permitido que comunidades de distintas regiones disfruten del teatro en sus propios territorios, acercando la experiencia escénica a la ciudadanía.
En el marco de la actual discusión presupuestaria, resulta fundamental sostener y proyectar programas como este, que generan empleo, desarrollo artístico y vida cultural. El teatro no solo ilumina los escenarios: también inspira y enriquece la vida del país.
Cristián Keim Palma
Director del Teatro Nacional Chileno de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Marco Antonio de la Parra
Director del Teatro Finis Terrae
Carlos González Morales
Rector Universidad de Playa Ancha
Patricio Manque
Rector Universidad Mayor
Juan Carlos de la Llera
Rector Pontificia Universidad Católica de Chile
Marcos Cikutovic Salas
Rector Universidad de Antofagasta
Osvaldo Corrales Jorquera
Rector Universidad de Valparaíso