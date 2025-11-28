La PAES no mide sueños

Señor Director:

Otra vez llega la PAES y otra vez repetimos la ceremonia del sistema: nervios, rankings, colegios celebrando, colegios explicando y adultos hablando de mérito como si todos los estudiantes corrieran en la misma pista. Llevamos años sabiendo que las brechas educativas siguen intactas y que la desigualdad de origen pesa más que cualquier ensayo, pero insistimos en vestir una prueba de tres días con ropaje de justicia. A quienes la rendirán ahora quiero decirles algo distinto: estudien lo que puedan, cuiden el sueño y respiren hondo, porque ninguna pregunta de alternativa puede capturar su historia, su esfuerzo ni sus posibilidades reales. El sistema seguirá midiendo; ustedes, en cambio, pueden elegir no dejar que los números digan quiénes son. Que la PAES mida puntajes, sí, pero que no les robe el lenguaje más importante: el de sus propios sueños.

Kênio Estrela