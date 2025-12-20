Kast, maternidad y avances

Señor Director:

En enero de 2024 fue promulgada la Ley de Conciliación, la cual establece —entre otros aspectos— la obligación del empleador de ofrecer teletrabajo a trabajadores cuidadores de menores de 14 años, personas con discapacidad y/o personas con dependencia moderada o severa. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo en julio de 2023, aprobado en la Sala del Senado en noviembre y despachado por la Cámara de Diputados en diciembre del mismo año. Es decir, en menos de seis meses el proyecto fue presentado y aprobado en ambas Cámaras. Más aún, no registró ningún voto en contra. En un contexto de polarización y fragmentación política, este respaldo transversal constituye un logro notable, especialmente si se considera que otros proyectos —como el de Sala Cuna— llevan años sin avanzar en el Congreso.

¿Qué factores explican este resultado? Sin duda, el rol de la sociedad civil. Desde la Fundación YoQuieroEstar acudimos semanalmente al Congreso durante 2023, tendiendo puentes con parlamentarios y socializando nuestra causa. A ello se sumó el apoyo de miles de madres y cuidadores, quienes escribieron a parlamentarios a través de redes sociales, compartieron testimonios, acompañaron la tramitación legislativa e incluso aportaron recursos económicos. En otras palabras, el proyecto se transformó en una causa colectiva, ciudadana y sin color político.

En diversos sectores existe temor con que sucederá con derechos vinculados a la maternidad durante la próxima administración, inquietud que se ha manifestado en nuestras redes sociales. El Presidente electo, José Antonio Kast bien podría replicar este modelo de trabajo durante su administración, particularmente en lo relativo al castigo laboral a la maternidad, que es innegable, categórico y profundo. Resulta fundamental que el Presidente electo comprenda que la maternidad y la corresponsabilidad social son temas transversales, donde el avance ha sido lento y no podemos retroceder. Al contrario, es fundamental seguir avanzando. Desde la sociedad civil nos ponemos a disposición para colaborar en iniciativas que aporten al país, tanto en la forma como el fondo, tal como lo hicimos durante la tramitación de la hoy Ley de Conciliación.

Las madres en Chile somos 5,5 millones de personas, cerca de un tercio del padrón electoral. Nuestro apoyo es clave para el progreso, la gobernabilidad y la sustentabilidad de nuestro país. Estaremos atentas.

Verónica Campino García-Huidobro

Cofundadora Fundación YoQuieroEstar