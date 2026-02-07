Modalidad de cobertura complementaria en salud

Señor director:

Chile enfrenta un momento decisivo para su sistema de salud. La discusión en torno a la Modalidad de Cobertura Complementaria no debiera leerse como una tensión entre sectores, sino como una oportunidad para fortalecer un modelo mixto clave para garantizar acceso oportuno, continuidad y resultados sanitarios durante décadas.

Los desafíos actuales exigen más que ajustes administrativos. Requieren diálogo técnico, visión de largo plazo y la participación activa de todos los actores que sostienen la atención de millones de personas. El sistema privado; prestadores, aseguradores y médicos, no es un observador externo, sino un componente estructural de la salud en Chile.

Las dificultades observadas en los procesos recientes muestran que los diseños impuestos, sin suficiente construcción colectiva, tienden a fracasar. Por el contrario, las políticas públicas en salud que han trascendido, involucraron acuerdos amplios, evidencia y corresponsabilidad.

Como Federación Médica de Chile, creemos que avanzar hacia una cobertura complementaria sólida y sostenible requiere integrar al sector privado en la toma de decisiones, no solo en la ejecución.

Fortalecer Fonasa, mejorar la protección financiera y asegurar calidad en la atención no son objetivos contrapuestos con una colaboración público-privada bien diseñada.

Felipe Muñoz Schwarz

Vicepresidente Federación Médica de Chile