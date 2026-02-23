El “secuestro” de los festivales regionales y la miopía de la TV abierta

Señor Director:

La jornada de anoche fue una radiografía de la desconexión entre la industria televisiva y la realidad cultural de nuestro país. Mientras la señal oficial iniciaba el Festival de Viña del Mar, en el sur, el Festival de la Leche y la Carne de Osorno presentaba a Bombo Fica, uno de los artistas más exitosos de nuestra historia, ante miles de personas, en un evento que no llegó de estelar a las pantallas nacionales. Este fenómeno no es casualidad, sino el síntoma de una arquitectura contractual que tensiona profundamente nuestro ordenamiento jurídico.

Desde la perspectiva del Derecho Civil, la autonomía de la voluntad (Art. 1545 del Código Civil) ha permitido que los grandes canales de televisión impongan cláusulas de exclusividad que operan como verdaderos “embargos” sobre la obra de los artistas. Estas restricciones no solo afectan la libertad de trabajo del creador, sino que limitan la circulación de contenidos financiados con recursos públicos municipales, impidiendo que el resto del país acceda a ellos.

Bajo la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, el derecho de comunicación pública está siendo utilizado como una barrera de mercado. Si bien la propiedad sobre la obra es sagrada, su ejercicio colisiona aquí con el mandato de “correcto funcionamiento” que la Ley 18.838 exige a los concesionarios de televisión. Al preferir el panelismo de bajo costo por sobre la transmisión de certámenes regionales de excelencia, los canales ignoran su función social y el pluralismo cultural que deben fomentar.

Es imperativo cuestionar si el actual régimen de exclusividades protege la creación o si, por el contrario, fomenta un centralismo mediático que asfixia el talento regional. El derecho a la cultura exige que la ley facilite la circulación de las obras, especialmente cuando el contenido de valor está ocurriendo “ahora ya” en nuestras comunas, lejos de los focos de la Quinta Vergara.

Ignacio Araya Pinto

Abogado