Lento pero seguro

Señor Director:

Los resultados Simce de segundo medio en lectura permiten soñar con alzas sostenidas. Aunque sin diferencia estadísticamente significativa, el promedio nacional ha subido un punto por año durante los últimos tres años.

Más allá del promedio, hay señales alentadoras. Desde 2022, la proporción de estudiantes en nivel insuficiente ha disminuido de 53,2% a 48%, mientras que quienes alcanzan el nivel adecuado han aumentado de 18,1% a 22,4%. La tarea sigue siendo enorme, pero cada avance merece ser reconocido. El desafío ahora es profundizar en lo que funciona: fortalecer la instrucción explícita en lectura —sin asumir que todo lo necesario se adquiere en la etapa inicial de alfabetización— y, al mismo tiempo, promover la motivación por leer. Solo así se puede sostener un círculo virtuoso en el que la habilidad alimenta el gusto, el gusto fortalece el hábito y el hábito, a su vez, perfecciona la habilidad.

Montserrat Cubillos

Directora CIMA

Facultad de Educación UDD