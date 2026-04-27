ClicAM: Pamela Giles y Franco Parisi enfrían pacto con el Gobierno por ley miscelánea

Parisi y Jiles advierten que pacto del PDG con el Gobierno aún no está sellado

Franco Parisi y Pamela Jiles advirtieron que el acuerdo entre el PDG y el Gobierno por la Ley Miscelánea sigue en riesgo porque, afirman, todavía no se han cumplido las condiciones comprometidas. La colectividad exige devolución del IVA en medicamentos y pañales, mantener en 12,5% el impuesto a las pymes y tramitar en paralelo esas medidas con respaldo oficialista. Jiles sostuvo que el pacto solo será viable si el Ejecutivo concreta ese paquete, mientras Parisi acusó a ministros de no honrar lo conversado y dejó en La Moneda la responsabilidad total si el entendimiento termina por caerse.

Alessandri afirma que EE.UU. ofreció ayuda para reabrir canal consular con Venezuela

El diputado Jorge Alessandri aseguró que Estados Unidos ofreció sus “buenos oficios” a Chile para facilitar una eventual reapertura de la relación consular con Venezuela, en medio del congelamiento de las gestiones entre Santiago y Caracas. Según explicó, la falta de vínculos consulares impide validar documentos, gestionar retornos voluntarios y concretar deportaciones de ciudadanos venezolanos con pasaportes vencidos. La Moneda considera clave destrabar ese canal, pero el proceso quedó estancado tras los dichos de José Antonio Kast sobre Nicolás Maduro.

Cancillería condena tiroteo en cena de Trump y Kast evita pronunciarse en forma directa

El Gobierno chileno condenó “de la manera más enérgica” el tiroteo registrado en Washington durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba Donald Trump. La reacción se canalizó por Cancillería, que afirmó que la violencia “debe ser desterrada” de las sociedades y expresó solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Estados Unidos. A diferencia de otros mandatarios, José Antonio Kast no se pronunció personalmente sobre el hecho. Trump y altas autoridades fueron evacuados luego de que un hombre armado intentara ingresar al evento sin cruzar el perímetro de seguridad.

Kast instala agenda de seguridad tras condenas por crimen de carabineros en Arauco

En la conmemoración del segundo aniversario del asesinato de los tres carabineros en Arauco, el Presidente José Antonio Kast afirmó que “hoy día podemos decir que se ha hecho justicia” y destacó el avance judicial del caso. Desde Los Álamos, el Mandatario señaló que el Ejecutivo velará por el cumplimiento íntegro de las condenas, pidió a todas las instituciones del Estado perseguir con fuerza a quienes atenten contra funcionarios públicos y valoró al Ministerio Público, las policías y el Congreso por endurecer sanciones. También rindió homenaje a Carlos Cisterna, Misael Vidal y Sergio Arévalo, y reiteró apoyo a sus familias.

Patricio Quisbert gana el PDG y promete abrir y ordenar el partido

Patricio Quisbert fue electo nuevo presidente del Partido de la Gente tras imponerse con la Lista B en las elecciones internas de la colectividad. El dirigente informó que Rodrigo Vattuone, actual timonel, lo llamó para reconocer los resultados preliminares, a la espera de la ratificación del Tribunal Supremo. Quisbert asumió además la baja participación como una señal de alerta y planteó como prioridad abrir, ordenar y fortalecer al partido. Los comicios también definieron directivas regionales y juveniles, en medio de tensiones por el rol clave del PDG en la negociación de la Ley de Reconstrucción Nacional.

Republicanos congelan apoyo a AC contra Montes y esperan informe clave de Contraloría

La bancada del Partido Republicano decidió esperar la exposición de la Contraloría y la defensa del exministro Carlos Montes antes de resolver si apoyará una acusación constitucional en su contra por las irregularidades detectadas en el Plan de Emergencia Habitacional. La contralora Dorothy Pérez y el exsecretario de Estado fueron citados para el 6 de mayo a la Comisión de Vivienda de la Cámara. Mientras Hotuiti Teao ya encargó un estudio sobre la viabilidad jurídica y política de la acción, republicanos advirtieron que, si se confirman los antecedentes, no dudarán en avanzar.

Atentado en carretera de Colombia deja 20 muertos y recrudece crisis de seguridad

Subió a 20 la cifra de fallecidos por el atentado con bomba ocurrido en una carretera del suroeste de Colombia, en el departamento del Cauca, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales. El gobernador Octavio Guzmán informó además 36 heridos. Según el Ejército, la explosión ocurrió en medio de un retén ilegal montado por disidentes de las FARC y golpeó a más de una decena de vehículos. El presidente Gustavo Petro calificó a los autores como “terroristas” y ordenó reforzar su persecución, en una zona que ya venía tensionada por otros ataques, incluido uno contra una base militar en Cali.

Trump admite que demoró su evacuación tras tiroteo en cena de corresponsales

Donald Trump reconoció que retrasó su propia evacuación durante el tiroteo ocurrido en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, al intentar mirar qué estaba pasando mientras sonaban los disparos. En una entrevista emitida por 60 Minutos, aseguró que no sintió miedo, que les pedía a sus escoltas “esperen un minuto” y que solo después acató la orden del Servicio Secreto de tirarse al suelo junto a Melania Trump. El ataque fue atribuido a Cole Tomas Allen, de 31 años, quien abrió fuego en el hotel sin alcanzar el salón principal.