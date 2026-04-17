Cultura accesible

Señor director:

En los últimos años se ha vuelto cada vez más evidente el valor que tiene la cultura para las personas y las sociedades. La evidencia internacional es consistente: una revisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), basada en más de 3.000 intervenciones, ha mostrado su aporte al bienestar e incluso la salud. En la misma línea, la UNESCO ha indicado recientemente, a partir de 1.200 reportes y más de 200 casos de estudio, que la cultura contribuye a la inclusión, al diálogo y a la resiliencia de las sociedades.



Pese a ello, para muchas personas ese acceso sigue estando limitado por barreras que a veces pasan inadvertidas. La OMS estima que al menos 2,2 mil millones de personas viven hoy con discapacidad visual en el mundo, mientras que en Chile el III Estudio Nacional de la Discapacidad informó que un 17% de la población, de 2 años y más, vive con discapacidad. A esto se suma una tendencia preocupante: en las últimas décadas la proporción de personas con problemas a la vista ha aumentado de forma sostenida y se advierte que para el año 2050 cerca de la mitad de la población podría ser miope.

Si la cultura tiene la capacidad de enriquecer la vida individual y colectiva, ampliar horizontes y fortalecer la convivencia, es fundamental que ese acceso sea posible para todos. Tras la reciente conmemoración del Día Mundial de la Salud, esta reflexión nos recuerda que el bienestar de las personas también pasa por garantizar que la cultura –el conocimiento, el arte y la reflexión– pueda ser realmente parte de la experiencia de todas las personas. Que más espacios culturales asuman este desafío y avancen hacia experiencias cada vez más accesibles es clave para que la cultura pueda desplegar todo su potencial como bien común.

Gabriel Hoecker,

Jefe del área de Comunidades del Centro Cultural La Moneda