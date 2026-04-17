Señor Director:

El pasado miércoles, el presidente Jose Antonio Kast anunció la tan ansiada ley miscelánea. Dentro de sus medidas, llama poderosamente la atención aquella que propone el reembolso de gastos incurridos en el desarrollo de proyectos en caso de que una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), inicialmente aprobada, sea posteriormente revocada o anulada en sede judicial. Esta propuesta denota un profundo desconocimiento no solo de las normas legales vigentes, sino también de principios constitucionales básicos, como lo es la separación de poderes. Resulta razonable esperar que cualquier asesor jurídico maneje estos conceptos mínimos; por lo mismo, surge la preocupación de que esta medida persiga, en realidad, afectar la independencia del Poder Judicial. Ojalá solo sea desconocimiento.

Tomás Wilkendorf Díaz.

Abogado