Para seguir corriendo

Señor director:

Los corredores se han vuelto parte de la escena urbana. En parques y calles, cientos de personas corren cada día, muchas veces sin que reparemos en ello. En Chile, cerca de 900 mil personas lo hacen de manera regular, a las que se suman más de 100 mil participantes en eventos organizados cada año.

La convocatoria de la corrida más grande de Chile, realizada en el Día Nacional del Deporte, sumado a las diversas carreras realizadas en marzo, y la participación que se espera para la Maratón de Santiago del 26 de abril confirman la magnitud de este fenómeno.

El running es accesible, requiere pocos recursos y activa el espacio público de forma positiva. Cada evento moviliza no sólo a quienes participan, sino también a familias y comunidades que acompañan y ocupan la ciudad de otra manera.

Este crecimiento ha venido acompañado de una mayor competencia y profesionalización en la organización de las corridas, con estándares que consideran no solo el bienestar de los corredores, sino asuntos fundamentales como la gestión vial y el cuidado del entorno, además de la infraestructura utilizada, entre muchos otros. Cuando hay corredores detrás de estas empresas, se nota, y para bien.

Para sostener este alentador fenómeno, es necesario fortalecer las condiciones que lo hacen posible, con autoridades que quieran seguir corriendo en favor del acceso al espacio público acompañado de una mejor coordinación urbana y una comprensión del deporte como una inversión fundamental en salud, convivencia y calidad de vida.

Felipe De Larraechea

Maratonista