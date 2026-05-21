El precio de la inclusión: discapacidad bajo ajuste presupuestario

Señor director:

Hay decisiones que no se anuncian como violencia, pero lo son. Hay decisiones que no rompen vidrios, que no hacen mucho ruido, que no cortan calles ni queman cosas. Más bien, se presentan como ajustes, como eficiencia. Pero, si uno se detiene a penas un minuto, se da cuenta de que lo que está ocurriendo es mucho más que un ajuste.

Un recorte de $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Una disminución de $1.135 millones al Servicio Nacional de la Discapacidad.

Recomendaciones para descontinuar programas. Ayudas técnicas que no están tan lejos de desaparecer. Pensiones que no están tan lejos de disminuir.

Dicho así, puede parecer un simple acto de gestión, un simple apretón de cinturón. Sin embargo, no lo es. Porque estos ajustes no solo viven en el papel: viven en las personas.

Viven en la silla de ruedas que ya no llegará. Viven en las adaptaciones del hogar que se quedaron en el deseo. Viven en la asistencia personal que nunca aparecerá. Viven en la oportunidad que no llega. Viven en la vida que otros deciden que no vale tanto.

Y entonces, la inclusión, esa palabra que tanto nos gusta decir, empieza a parecerse a una maqueta que estamos dispuestos a sostener solo mientras no incomode demasiado ni exija recursos que consideramos escasos; pero, cuando llega la hora de ajustar, se desmorona rápidamente. Como si el derecho a participar en la vida comunitaria, educativa, social, recreativa y familiar fuera un lujo sujeto al presupuesto del año.

Habrá quienes digan, y seguirán diciendo, que esto es inevitable, que hay que priorizar porque no alcanza para todo. Pero priorizar siempre implica una pregunta profundamente ética: ¿qué vidas estamos dispuestos a sostener y cuáles no consideramos tan importantes?

Y aquí es donde el ajuste deja de ser ajuste. Porque recortar apoyos a personas con discapacidad no es ajustar: es retirar condiciones mínimas de existencia compartida. Porque una sociedad no se define por lo que declara, sino por lo que hace cuando las cosas se ponen difíciles. Y es precisamente en ese momento donde se revela con mayor claridad a quiénes estamos dispuestos a sostener y a quiénes estamos dispuestos a soltar.

Paloma Constanza Fuentes Arriaza

Estudiante de Doctorado en Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.