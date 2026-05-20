Al Pan Pan: los enroques, promociones y salidas tras el cambio de gabinete más veloz en democracia

Mientras siguen las tensiones con Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente al abordar la situación de Cuba, en un escenario que mantiene las relaciones entre Washington y La Habana en uno de sus momentos más tensos de los últimos años.

El mandatario norteamericano aseguró estar dispuesto a avanzar hacia un acuerdo diplomático con el gobierno de Miguel Díaz-Canel, aunque manteniendo las sanciones contra funcionarios del régimen cubano y el bloqueo energético que ha derivado en constantes apagones en la isla.

En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se prepara para solicitar una acusación formal contra el exlíder cubano Raúl Castro.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre este escenario junto a la profesora de Ciencia Política en Valencia College, Estados Unidos, co-chair de la sección de estudios latinos de LASA y miembro de la Red de Politólogas, María Puerta Riera.

En la política nacional, poco más de dos meses duró el primer gabinete del presidente José Antonio Kast. Esto luego de que ayer decidiera la salida de la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, y de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Además, el Mandatario designó a dos nuevos biministros: Claudio Alvarado asumió como ministro del Interior y, al mismo tiempo, vocero de Gobierno; mientras que Louis De Grange quedó a cargo de Transportes y Obras Públicas. En tanto, Martín Arrau fue nombrado ministro de Seguridad.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”, reconoció Kast.

Analizamos este remezón político junto al cientista político y director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera.