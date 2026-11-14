Día Mundial de la diabetes: el costo de no prevenir

Señor director:

Entre 2021 y 2025, las hospitalizaciones por diabetes tipo 2 en Chile aumentaron 61%, pasando de 6.937 a 11.166 al año, según datos del DEIS del Minsal. Muchas podrían haberse evitado con controles y tratamiento oportunos.

La diabetes no se agrava de un día para otro. Avanza entre exámenes pendientes, consultas postergadas y controles interrumpidos. Cuando una persona termina hospitalizada, muchas veces el sistema llegó tarde.

Hay otro dato que merece atención: en 2025, dos de cada tres hospitalizados fueron hombres, pese a que la ENCAVI 2023-2024 muestra una mayor frecuencia de diabetes en mujeres. La diferencia podría estar relacionada con una consulta más tardía de los hombres, aunque los registros no permiten asegurarlo.

En salud solemos hablar de más camas, especialistas y pabellones. Son necesarios, pero no suficientes. La diabetes nos recuerda que buena parte del trabajo decisivo ocurre antes, en la atención primaria, en la detección precoz y en el seguimiento de cada paciente.

El costo de no prevenir no se mide solo en hospitalizaciones y recursos: también en años de vida, trabajo y bienestar.

Paula Daza

Directora ejecutiva de CIPS UDD