Cuando EEUU rompe las reglas: las lecciones de la guerra arancelaria de Trump para La Araucanía

Lo verdaderamente llamativo de la guerra arancelaria reactivada el 2 de abril de este año por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, —a la que él mismo denominó “el día de la liberación nacional”— no es el uso de los aranceles como herramienta de protección económica. Esta práctica ya había sido parte de su primer mandato y, en los hechos, nunca desapareció por completo. Lo novedoso radica en su alcance, los fundamentos utilizados —que desafían la ortodoxia jurídica— y, sobre todo, en el golpe que significó para la arquitectura institucional del comercio internacional, particularmente para la Organización Mundial del Comercio (OMC), y para los acuerdos comerciales vigentes, incluido el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, en vigor desde 2003.

Mas allá del evidente impacto económico, también lo es en lo político: quien desafía las reglas no es cualquier actor, sino una de las principales potencias económicas del mundo. Si un país como Chile decidiera impulsar una estrategia similar, el efecto sistémico sería considerablemente menor. En consecuencia, lo que está en juego no es solo flujos de bienes y servicios, sino la credibilidad del sistema multilateral de comercio que se ha construido con el tiempo.

Así, el problema de fondo no son los aranceles en sí, sino la incertidumbre respecto de las reglas del juego. En un contexto global de creciente inestabilidad comercial, esta es una discusión que no puede quedar en el plano internacional. Debe ser abordada también desde lo nacional y regional, considerando la importancia que tiene el comercio para la economía chilena y, en particular, para regiones exportadoras como La Araucanía.

En un reciente encuentro organizado por la Universidad Católica de Temuco y su Centro de Políticas Públicas, representantes gremiales, actores políticos y académicos abordaron precisamente estas temáticas. Entre los consensos se destacó la necesidad de aprovechar las crisis como ventanas de oportunidad: desburocratizar procesos de inversión y en específico la llamada “permisología”, así como también coordinar esfuerzos para diversificar mercados dentro del marco institucional propuesto por el gobierno frente a este tema.

Este tipo de análisis cobra aún más sentido en instancias como ENELA 2025, que se celebró este 19 de junio en Temuco. La guerra arancelaria y sus efectos en la economía global deben servir como punto de partida para discutir el tipo de inserción internacional que necesita La Araucanía: una que combine diversificación productiva, la inclusión de diversos actores, aprovechamiento de nichos estratégicos y desarrollo de servicios con valor agregado. El desafío no es solo exportar más, sino hacerlo con inteligencia, estrategia y resiliencia frente a un mundo donde incluso quienes escribieron las reglas ya no están dispuestos a cumplirlas.