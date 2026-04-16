Rumbo a la Antártica: ciencia en uno de los mares más desafiantes del planeta

El pasado mes de febrero, científicas y científicos de distintas universidades e instituciones chilenas fuimos parte del primer Crucero de Investigación Marina en Áreas Remotas (CIMAR1), promovido por el Comité Oceanográfico Nacional (CONA) a bordo del rompehielos Almirante Viel, de la Armada de Chile.

A bordo del rompehielos vimos alejarse a la ciudad de Punta Arenas, ofreciéndonos una perspectiva diferente de esta bella ciudad al observarla desde el mar. La travesía continuó por el estrecho de Magallanes y sus canales australes, abriendo paso a una experiencia de exploración que se intensificó al cruzar el mar de Drake, uno de los pasos más desafiantes del planeta.

Finalmente, arribamos al estrecho de Bransfield, donde se desarrolló el área de estudio, en el extremo norte de la península Antártica. Aquí comenzamos cuatro intensos días de trabajo enfocados en la toma de muestras y datos a lo largo de dos transectas establecidas para este propósito. Los distintos grupos científicos abarcábamos disciplinas que iban desde la ecología, oceanografía, hasta la geología marina.

Como investigadoras del Instituto Antártico Chileno, nuestro trabajo se enfocó en evaluar la salud de los ecosistemas marinos en estas altas latitudes antárticas, combinando el análisis de ADN ambiental (eDNA) para detectar especies no nativas con el avistamiento de aves y mamíferos marinos, cuyos avistamientos se efectuaron de manera continua desde el zarpe.

De forma paralela, se monitoreó la temperatura del mar para identificar la zona de convergencia en el mar de Drake. Se trata de la zona en donde las frías aguas antárticas se encuentran con aguas más cálidas del norte, marcando una transición ecológica clave. Estos espacios, poco explorados debido a sus condiciones extremas, son esenciales para comprender los efectos del cambio climático en la biodiversidad.

En este contexto, la moderna infraestructura del rompehielos Almirante Viel, que cuenta con laboratorios y áreas de observación, fue fundamental para el cumplimiento de nuestros objetivos.

La colaboración entre distintas disciplinas resultó crucial para el desarrollo del proyecto, permitiendo ampliar el alcance de los resultados y su potencial impacto. Este enfoque no solo fortalece la generación de conocimiento, sino que también contribuye a orientar decisiones en materia de conservación y políticas públicas basadas en evidencia.

Los conocimientos generados en este CIMAR 1 se proyectan como un aporte clave para la protección de ecosistemas marinos sensibles y el desarrollo de estrategias de gestión sustentable. Lo que ocurre en la Antártica no es ajeno a nuestra realidad, ya que los cambios en estos ecosistemas remotos constituyen señales tempranas de transformaciones globales que impactan también nuestras costas.

En un escenario donde las variaciones en la temperatura del mar y la dinámica de los frentes oceánicos pueden modificar la distribución de aves y mamíferos marinos, así como favorecer la llegada de especies no nativas, herramientas como el análisis de ADN ambiental (eDNA) y la observación directa de fauna resultan fundamentales para detectar estos procesos de manera oportuna. En este contexto, el proyecto desarrollado por el Instituto Antártico Chileno centrado en “Bioinvasiones detectadas por ADN ambiental y avistamientos de aves y mamíferos marinos: impacto en fauna antártica”, a bordo del rompehielos, busca fortalecer la investigación científica y contribuir en la toma de decisiones informadas en materia ambiental y de conservación.

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