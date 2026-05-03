Cuando la universidad deja de ser refugio: violencia, territorio y legitimidad en Chile

Lo ocurrido en Valdivia, la agresión a una ministra de Estado al interior de una universidad no es solo un hecho de violencia. Es una señal.

Una señal de que ciertos espacios que históricamente han sido concebidos como lugares de diálogo, pensamiento crítico y formación, hoy están tensionados por dinámicas que exceden lo estrictamente académico. La universidad, que durante décadas funcionó como refugio simbólico del debate, aparece ahora atravesada por conflictos que no logra contener ni procesar.

La reacción política ha sido transversal: condena, llamados al respeto, anuncios de acciones legales. Todo eso es necesario. Pero no es suficiente. Porque el problema no se agota en la sanción de los hechos. El problema es comprender por qué ocurren.

Cuando una autoridad no puede ejercer su función en un espacio universitario sin ser agredida, ya no estamos frente a un episodio aislado. Estamos frente a un problema de legitimidad. Es decir, de la capacidad del Estado para ser reconocido como interlocutor válido en determinados contextos sociales y territoriales.

Y esa legitimidad no se impone. Se construye. En ese sentido, lo ocurrido en la Universidad Austral de Chile no puede leerse únicamente como una falla de seguridad. Es también la expresión de tensiones acumuladas: desconfianza institucional, disputas por el sentido de las decisiones públicas, percepciones de exclusión y, sobre todo, una creciente distancia entre el Estado y ciertos territorios donde esas decisiones impactan.

La universidad, en este escenario, deja de ser solo un espacio académico. Se convierte en territorio. Un territorio donde se expresan conflictos más amplios, donde se cruzan actores diversos y donde se proyectan disputas que exceden sus muros.

El problema es que el Estado sigue llegando tarde. Llega cuando el conflicto ya estalló. Llega con herramientas jurídicas o de control. Llega a ordenar, pero no a comprender. Y ahí está el punto crítico.

Chile carece de mecanismos sistemáticos de inteligencia territorial. No en un sentido policial, sino en un sentido estratégico: la capacidad de integrar información social, cultural, económica y política para anticipar conflictos, comprender actores y diseñar intervenciones pertinentes.

Sin esa capacidad, los hechos como el de Valdivia seguirán siendo interpretados como anomalías, cuando en realidad son síntomas.

Síntomas de una relación tensionada entre instituciones y ciudadanía. Síntomas de territorios que no se sienten plenamente incorporados a las decisiones que los afectan. Síntomas de un Estado que, en ciertos contextos, no logra ser reconocido.

Por eso, la discusión de fondo no es solo cómo sancionar a los responsables, que debe hacerse, sino cómo reconstruir las condiciones de legitimidad que permiten que el diálogo ocurra.

Porque cuando la universidad deja de ser refugio, lo que está en juego no es solo la seguridad de una autoridad. Es la capacidad de una sociedad para procesar sus conflictos sin romper sus propios espacios de encuentro. Y, en última instancia, es la calidad de su democracia.

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