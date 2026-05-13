Estamos dejando de pensar: el riesgo silencioso de la inteligencia artificial

No estamos perdiendo el control frente a la inteligencia artificial. Estamos renunciando a él.

Cada vez que un algoritmo decide por nosotros —qué leer, qué comprar, a quién contratar, incluso cómo diagnosticar— no solo estamos ganando eficiencia: estamos dejando de ejercer nuestro propio juicio. Y eso tiene consecuencias.

La inteligencia artificial no piensa; optimiza. No comprende; calcula. No duda; ejecuta. Y, sin embargo, cada vez más decisiones humanas están siendo trasladadas a sistemas que no conocen el peso moral de aquello que resuelven. Ese es el problema. No la tecnología, sino nuestra disposición a delegar en ella aquello que históricamente nos ha definido como humanos: la capacidad de deliberar.

En su reflexión sobre la técnica, Martin Heidegger advirtió que la modernidad tiende a convertir el mundo en un “fondo disponible” (Bestand): todo se vuelve recurso, objeto de cálculo, materia de optimización. La inteligencia artificial lleva esa lógica a su punto más alto. Pero la vida humana no se agota en lo calculable.

Pensar no es procesar información. Pensar es detenerse, dudar, evaluar. Es asumir la carga de decidir.

Hannah Arendt lo expresó con claridad al analizar la banalidad del mal: el mayor peligro no es la maldad deliberada, sino la ausencia de pensamiento. Cuando dejamos de pensar, dejamos también de hacernos responsables de lo que hacemos.

Porque el juicio no es automático. Se forma en la duda, en el error, en la responsabilidad. Si dejamos de decidir, dejamos también de formar criterio. Y una sociedad sin criterio no necesita ser dominada: solo necesita ser optimizada.

El fenómeno es silencioso. No hay imposición ni conflicto visible. Solo una dependencia creciente que se instala bajo la lógica de la comodidad.

Pero hay algo que la inteligencia artificial no puede hacer: no puede asumir responsabilidad. No puede cargar con las consecuencias morales de una decisión.

La pregunta no es si debemos usar inteligencia artificial. La pregunta es otra: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a dejar de pensar?

La verdadera amenaza no es tecnológica. Es la renuncia progresiva a nuestra propia capacidad de juicio.



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