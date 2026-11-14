Impulso Lector llega a las aulas sin pensar en todos los niños

Estamos llegando al final del año escolar y, con ello, comienza uno de los periodos más intensos del calendario educativo: el de las evaluaciones. Antes de preguntarnos si nuestros estudiantes aprendieron o no, deberíamos detenernos en una pregunta más importante: ¿qué queremos evaluar y para qué utilizamos los resultados que obtenemos?

Evaluar no debería reducirse a medir contenidos, asignar calificaciones o establecer niveles de logro. Una evaluación debiera ser, ante todo, una herramienta que permita comprender los procesos de aprendizaje, reconocer las dificultades y visualizar las necesidades de apoyo que pueden presentar los estudiantes.

Resulta necesario mirar críticamente algunos de los instrumentos que se están implementando. Un ejemplo es Impulso Lector, iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación, que la Agencia de Calidad de la Educación aplica en segundo básico desde el 16 de noviembre. La Agencia informó en octubre que solo consideró acomodaciones para estudiantes con discapacidad visual o auditiva. Para la discapacidad intelectual o la condición del espectro autista ofrece apoyos generales, como tiempos flexibles y un docente de apoyo en la sala, pero “no se han considerado acomodaciones específicas”, aunque estos estudiantes, muchas veces, requieren apoyos específicos para acceder a las actividades evaluativas. Para ellos, la prueba “funciona como una prueba piloto”.

Cabe preguntarse por qué esas acomodaciones no fueron contempladas desde su diseño inicial. La Agencia presenta el piloto como “una oportunidad para conocer los ajustes que se requiere realizar”, pero ese piloto ocurre en la misma evaluación que mide a todo el nivel. ¿Por qué seguimos reaccionando cuando las barreras ya se han hecho evidentes, en lugar de anticiparnos a ellas?

Esta misma reflexión debiera extenderse a otros instrumentos de alcance nacional, como el SIMCE. En una misma sala conviven niños, niñas y adolescentes que no aprenden de la misma manera ni cuentan necesariamente con las mismas condiciones para demostrar lo que saben. ¿Cómo pretendemos obtener una fotografía representativa de los aprendizajes de un curso utilizando instrumentos que no siempre consideran esa diversidad?

Desde mi perspectiva, cuando una evaluación no contempla las características y necesidades de quienes deben responderla, deja de ser una herramienta que permite conocer los aprendizajes y puede transformarse en una nueva barrera para ellos. Corre el riesgo de invisibilizar habilidades, evidenciar únicamente dificultades y generar resultados que no reflejan las reales posibilidades de aprendizaje de cada estudiante.

Quizás deberíamos cambiar el foco de nuestras preguntas. Más que preguntarnos exclusivamente cuánto contenido aprendieron los estudiantes, necesitamos saber qué habilidades han desarrollado, qué apoyos requieren y qué barreras están interfiriendo en sus aprendizajes.

Hay una pregunta todavía más profunda: ¿qué queremos que aprendan nuestros niños, niñas y adolescentes?

Necesitamos instrumentos pertinentes, accesibles y flexibles, que reconozcan la diversidad de los estudiantes. Evaluar no puede significar únicamente obtener una calificación, clasificar a un estudiante o posicionar a un establecimiento en un determinado nivel de desempeño. Debe significar comprender los aprendizajes para mejorar las oportunidades de todos.

Tal vez el desafío no está en evaluar cada vez más, sino en evaluar mejor, en observar oportunamente los procesos de aprendizaje y, sobre todo, en actuar antes de que las dificultades se profundicen.

Una evaluación que no considera a todos los estudiantes difícilmente podrá decirnos cómo están aprendiendo todos. Y una educación que pretende avanzar hacia la inclusión no puede seguir diseñando sus instrumentos de evaluación como si todos aprendieran de la misma manera.

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