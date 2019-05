A 24 horas de cerradas las mesas, el PS solo entrega resultados oficiales con el 40% de votos y sin mayorías individuales

A un día de la elección, el Tribunal Supremo del Partido Socialista recién dio a conocer la tarde de este lunes los datos parciales con apenas el 40% de las mesas escrutadas, en un proceso que sigue marcado por las denuncias cruzadas entre ambos bandos en competencia, las acusaciones de anomalías y la demora que se seguirá extendiendo en la entrega final de los escrutinios oficiales.

De acuerdo a los datos entregados por el presidente del Tribunal Supremo del PS, Pablo Velozo, con el 40% de las mesas escrutadas, la lista del actual timonel socialista Álvaro Elizalde tiene 10.976 votos y la de Maya Fernández 6.234 votos. Los resultados corresponden a 203 mesas ingresadas al sistema de las 500 mesas que hubo en el proceso.

Resta entonces por conocer la mayoría de las mesas para despejar los resultados definitivos, pero la incertidumbre seguirá extendiéndose por algunos días, porque el TS comunicó que solo volverá a entregar nuevos cuando tenga el escrutinio definitivo.

“Hasta que no tengamos escrutado el 100 por ciento y validado de las mesas en todo el país, o un aproximado al 100 por ciento, no daremos los resultados que no sean los resultados generales de las listas”, indicó el presidente del TS.

El reporte del Tribunal Supremo no despeja uno de los datos clave, el de las mayorías individuales, porque Velozo evitó entregar estos datos, por lo que se mantiene la disputa entre ambas listas respecto a quién corresponde el derecho de asumir la presidencia.

Mientras desde el bando de Elizalde se insiste en que este derecho corresponde al senador, por ser el candidato de la lista más votada, en el sector de Maya Fernández se reivindica que debe ser la primera mayoría individual quien debe asumir la presidencia de la tienda.

De acuerdo a los datos entregados por la disidencia al mediodía de este lunes, Maya Fernández alcanza unos 4.192 votos y supera en más de 700 votos a Elizalde, quien sumar 3.482.

Velozo atribuyó la demora en la entrega de los resultados al nuevo sistema implementado de voto paritario. “El proceso ha sido un poco más lento de escrutinio de lo que comúnmente son estos procesos, puestos que este es el primer partido de Chile y seguramente uno de los primeros de Latinoamérica que ha implementado la paridad en la votación, lo que significa que cada persona tenía para escoger dos opciones, un hombre y una mujer”, fue la justificación. Consultado cuándo estarán los resultados finales, la respuesta del presidente del TS fue “no lo sé”.

Molestia en la disidencia

En el sector de Maya Fernández, Marcelo Díaz, apoderado de la lista, dejó en clara la molestia de este sector con la marcha del proceso. “Nos deja profundamente preocupados lo que está pasando en el Partido Socialista, tenemos la sensación de que algo no está bien en este proceso electoral”, dijo a Radio Duna.

El diputado consideró “incomprensible” que a 24 horas solo se conozca apenas el 40% del escrutinio y sobre todo que no se entreguen las votaciones individuales, siendo que en procesos anteriores en la medianoche se tenían esos datos.

“No quiero parafrasear al Bombo Fica, pero es muy sospechoso todo esto”, cerró.

Judicializan resultados en O´Higgins

A la demora en la entrega en los resultados, se suman acusaciones puntuales de irregularidades como las del diputado Juan Luis Castro quien anunció que judicializará los resultados regionales.

“Hemos impugnado esa elección y ahora los reclamos van a seguir en el Servel y en la justicia ordinaria, y por lo tanto no le damos legitimidad ni validación a los candidatos al Comité Central por la Región de O’Higgins, ni al Comité Regional”, dijo.

Las denuncias realizadas apuntan a “candidatos vetados”, “desinformación” e “irregularidades en las conformaciones de instancias partidarias”, se suman “las inconsistencias en los padrones y votos inducidos”, acusó el bando de Maya Fernández.

“Vamos a pedir hasta el final el esclarecimiento de los vergonzosos hechos de ilícitos electorales, de vicios de procedimientos y de malas prácticas que nuevamente se dieron en la región de O’Higgins, que vienen a debilitar el sentido socialista para los que hoy día quieren participar y algunos, por mantener su cuota de poder, les impiden competir”, dijo el diputado Castro.

“Al momento de llagar el proceso de elección solo existía en la papeleta una lista al Comité Central, que era encabezada por el senador Juan Pablo Letelier. Igual pasó con la lista al Regional y Provincial, es decir, los militantes de O´Higgins no pudieron, en estas tres instancias, tener la posibilidad de competir”, denunció Patricia Torrealba, presidenta regional del PS.